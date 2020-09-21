21 Eylül 2020 Pazartesi 01:10 | Son Güncelleme:
9 bin yıllık tarihe Türk kazı başkanı
Konya'nın Çumra İlçesi'ndeki Çatalhöyük Neolitik Kenti'nde 1960'dan beri devam eden çalışmalara Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Umut Türkcan başkanlık edecek.
Çatalhöyük kazı alanında 14 yıl çalışan Türkcan, 9 bin yıllık tarihi mirasa ilişkin kazı başkanı olmanın gururunu yaşıyor. Türkcan, İngiliz Arkeoloji Enstitüsü’nün girişimleriyle Prof. Dr. Ian Hodder başkanlığında 25 senelik planlanan kazı çalışmalarında alana gelen ilk ekipte bulunduğunu belirtti.