9 bin 288 aileyle temas sürüyor! Anne kucağı 148 PKK'lıyı dağdan indirtti

Devrim TOSUNOĞLU

Diyarbakır’da 22 Ağustos 2019’da kaçırılan oğlu Mehmet Akar için HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan Hacire Akar ile başlayan mücadele ve kararlı operasyonlar örgütte çözülmeye neden oldu.

602 KİŞİ DEVLETE SIĞINDI

Emniyet ve Jandarma kayıtlarına göre 2017’de ikna yöntemiyle teslim olan PKK’lı sayısı 135, 2018’de 165, 2019’da 273’e ulaştı. Annelerin evlat nöbetiyle 2019 Eylül’de 26, Ekim’de 12, Kasım’da 30, Aralık’ta 38 PKK’lı teslim oldu. 2020 Ocak’ta 16, Şubatta ise 29 PKK’lı dağdan indi. Annelerin eyleme başladığı 3 Eylül 2019’dan bugüne kadar 148 PKK’lı ikna yoluyla teslim oldu. Emniyet ve jandarmanın ikna ekibi, çocukları PKK safında olan 9 bin 288 aileyle temas halinde.

‘SICAK YATAĞIN HAZIR, GEL KIZIM’

Kızına kavuşan Gevriye anne, 6 yıl boyunca üşüyen Pelda için sıcak döşek serdi.

İki gün önce kızı Pelda’ya kavuşan Gevriye Ayhan’ın evdeki heyecanlı bekleyişi sürüyor. İlk buluşmada kızının sığınaklarda çok üşüdüğünü söylemesi üzerine Gevriye anne, 6 yıl sonra sobanın bulunduğu odada yer yatağı yaparak beklemeye başladı. “Kızım çok işkence yapıldığını ve 2 kez kaçmaya çalıştığını söyledi” diyen Gevriye anne şunları kaydetti: “Kuyuya atıp aç susuz bırakmışlar. Bütün çocuklar gelene kadar eyleme katılacağım.”

8 AİLENİN HASRETİ DİNDİ

Hacire Akar’dan sonra 10 Aralık 2019’da Hatice Ceylan oğlu Cafer’e kavuştu. Hüsniye Kaya 25 Aralık’ta kızı Mekiye’yi, babaanne Halime Kadran 10 Ocak 2020’de torunu Halil‘i bağrına bastı. Necla ve Metin Açan çifti oğulları Harun’a 4 Şubat’ta, ardından Nizamettin ve Aslıhan Eşrefoğlu, Hüseyin’e kavuştu. 16 Şubat’ta ise Pelda Ayhan ile Melek ve Melik Aslan çiftinin oğlu Volkan Aslan dağdan indi.

BAHOZ’UN KORUMASI TESLİM OLDU

Mardin’de polisinin yürüttüğü ikna çalışması sonucu PKK/KCK terör örgütü ele başlarından Bahoz Erdal kod adlı Fehman Hüseyin’in koruması Habur Sınır Kapısı’nda güçlerine teslim oldu. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “Akif Brüsk kod adlı Mahmut Özdemir’in 2014’te terör örgütüne katıldığı ve ‘füzeci’ olarak faaliyet yürüttüğü, canlı bomba konusunda fedai eylem önerisi verdiği, geçmiş dönemlerde ise örgüt elebaşlarından Bahoz Erdal kod adlı Fehman Hüseyin’in korumalığını yaptığı” belirtildi.

DÜN 7 KİŞİ DAĞDAN İNDİ

Dağdan dün Fehman Hüseyin’in korumasının da aralarında olduğu 7 terörist indi. Suriye’nin kuzeyinden kaçan 3 PKK/YPG’li terörist, Şanlıurfa ve Mardin’de teslim oldu. İçişleri Bakanlığı, “Demhat” kod adlı İ.A.’nın Nusaybin’deki hudut karakoluna teslim olduğunu açıkladı. Batman’da ise 2015’te PKK/KCK’ya katılan Ö.Ç. ile gayri resmi eşi Suriye uyruklu F.M., güvenlik güçlerine teslim oldu.