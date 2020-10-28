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28 Ekim 2020 Çarşamba 15:47 | Son Güncelleme:

89 bin anneye 39,4 milyon TL doğum yardımı yapıldı

89 bin anneye 39,4 milyon TL doğum yardımı yapıldı
DHA

Bakan Selçuk, doğum yardımı uygulaması kapsamında 89 bin anneye toplam 39,4 milyon TL ödeme gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, doğum yardımı uygulaması kapsamında 89 bin anneye toplam 39,4 milyon TL ödeme gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, toplumu korumanın ancak aileyi korumakla mümkün olduğunu bildirdi. Bu anlayışla aile kurumunu güçlendirecek politikalara özel önem verdiklerini, anneleri desteklemeye devam ettiklerini belirten Selçuk, "Annelerimize verdiğimiz doğum yardımı da hem annelerimiz hem de ailelerimiz için yürüttüğümüz çalışmalardan biri" dedi.

Doğum yardımlarının, herhangi bir gelir kıstasına bakılmaksızın yeni doğum yapan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı tüm anneleri kapsadığını kaydeden Bakan Selçuk, doğum yardımı başvuran annelerin, birinci bebeği için 300, ikincisi için 400, üçüncü ve sonrakiler için de 600 lira ödeme gerçekleştirildiğini hatırlattı. Selçuk, "Ekim ayına ilişkin doğum yardımı uygulaması kapsamında 89 bin annenin hesabına toplamda 39,4 milyon TL yatırdık" diye konuştu.

<p>Editör: Ezgi Aşık <a href='mailto:ezgi.asik@turkmedya.com.tr'>ezgi.asik@turkmedya.com.tr</a></p><

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