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  3. 830 mevsimlik işçi alımı için kuyruk

830 mevsimlik işçi alımı için kuyruk

830 mevsimlik işçi alımı için kuyruk

Çaykur'un Rize, Artvin, Trabzon ve Giresun'daki fabrikalarında istihdam etmek üzere alacağı toplam 830 kişilik engelli ve eski hükümlüyle tahmil-tahliye işçisi başvuruları için gelen vatandaşlar, İŞKUR Rize İl Müdürlüğü önünde toplandı.

İş başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren İŞKUR binası önünde yoğunluk oluştururdu. Yetkililer, http://www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden de kayıt yapılacağını ve başvuruların cuma gününe kadar süreceğini bildirdi. 


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