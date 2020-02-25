830 mevsimlik işçi alımı için kuyruk

İş başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren İŞKUR binası önünde yoğunluk oluştururdu. Yetkililer, http://www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden de kayıt yapılacağını ve başvuruların cuma gününe kadar süreceğini bildirdi.