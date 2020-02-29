83 milyon 33 kahramanına ağlıyor... Vatan size minnettar!

Suriye’de Esed rejimi tarafından uygulanan katliamlara dur demek için İdlib’de görev yapan Mehmetçik, kalleş bir saldırıyla karşı karşıya kaldı. Rejim güçleri tarafından düzenlenen hava saldırısında 33 askerimiz şehit düştü. Acı haberler şehit ailelerine ulaştı, ülkenin dört bir yanından ağıtlar yükseldi. İşte o kahramanlarımızın hikayeleri:

2002’DE GÖREVE BAŞLADI



Şehit Yüzbaşı Süleyman Şahin’in (35) acı haberi, Afyonkarahisar’ın Dinar İlçesi’ndeki yakınlarına verildi. 2 çocuk babası olan Şahin’in 2002’den bu yana TSK’da görev yaptığı kaydedildi.

IRAK’TA GAZİ, İDLİB’DE ŞEHİT ŞEHİT

Piyade Onbaşı Nihat Kara, Uzman Onbaşı Recep Bekir ve er Birhan Er’in Tekirdağ’daki ailelerine acı haber verildi. Şehit Recep Bekir’in 15 gün önce İdlib’e gittiği öğrenildi. 2018’de uzmanlık sınavını kazanan sonrasında da Kuzey Irak’ta yaralanan şehit Nihat Kara’nın 2 gün önce İdlib’e gönüllü gittiği belirtildi.



ŞEHİT OLACAĞINI SÖYLEMİŞ

Şehit Uzman Çavuş İbrahim Tüzel’in (24) acı haberi, Mersin’in Erdemli İlçesi’nde yaşayan babası Şuayip ile annesi Gülten Tüzel’e verildi. Acılı baba oğluyla en son 2 gün önce, telefonla konuştuğunu gözyaşlarıyla şöyle anlattı: “Oğlum, iki gün önce telefonla beni aradı. ‘Ben şehit olacağım baba’ dedi. Ben de kendisine dikkatli olmasını, iyi bakmasını söyledim.”

Mersin’in diğer şehitleri ise Astsubay Çavuş Mehmet Muhammet Akay, Piyade Uzman Çavuş Osman Ak.

Kahramanmaraşlı şehit Uzman Onbaşı Ahmet Saygılı (23)’nın 7 kardeş olduğu 3 kardeşinin de TSK’da görev yaptığı öğrenildi. Maraş’ın diğer şehidi ise Şehit Piyade Astsubay Çavuş Akif Akçadağ.

DEDESİ DE ŞEHİT OLMUŞ



Şehit Uzman Çavuş Batuhan Tank (23) ile Piyade Uzman Onbaşı Halil İbrahim Akkaya’nın acı haberi memleketleri Osmaniye’deki ailelerine verildi. 6 ay önce Nida Demirezer ile nişanlanan oğlunun yaralı olduğunu öğrenip, Hatay’a giden baba Ahmet Turan Tank, aldığı acı haberle Kadirli’deki evine döndü. Şehit Tank’ın dedesi Yaşar Tank’ın da 1977’de bombalı saldırı sonucu şehit olduğu kaydedildi. Tank bugün şehit dedesinin adının verildiği camiden son yolculuğuna uğurlanacak.

SON PAYLAŞIM: ‘BEKLE HAİN’

Bursalı şehit Tolga Can Yılmaz’ın 10 Şubat tarihli son gönderisinde, “Bekle hain bekle senin de köpekler gibi yalvaracağın zaman gelecek” paylaşımı dikkat çekti. Şehidin keskin nişancı olarak gittiği 10 gün önce babasından helallik istediği ortaya çıktı. Şehit Astsubay Muharrem Öğütçü’nün (25) acı haberi, Bingöl’deki ailesine verildi.

4 çocuk babası Ramazan Öğütçü, oğluyla 3 gün önce telefonda görüştüğünü, çatışma sesleri geldiğini ve bir daha kendisinden haber alamadığını söyledi.

İSTANBUL’DA 2 ŞEHİT ACISI



Şehit Uzman Onbaşı Ahmet Alpaslan’ın İstanbul Bağcılar’da oturan babası İbrahim Alpaslan, “Vatan sağ olsun, devletimiz sağ olsun. En son 2-3 hafta önce konuştuk, ‘Beni merak etmeyin iyiyim’ dedi” diye konuştu. Aslen Nusaybinli olan şehit isteği üzerine İzmir’e defnedilecek.

50 GÜN SONRA DÜĞÜNÜ VARDI



50 gün sonra düğünü olacağı öğrenilen Şehit Uzman Onbaşı Emre Baysal’ın Sancaktepe’deki baba ocağına acı haber verildi. Şehidin kardeşinin de Konya’da asker olduğu öğrenildi.

‘BELKİ SON TIRAŞIMDIR’



Şehit Piyade Teğmen Bayram Olgun’un (26) acı haberi memleketi Konya’daki ailesine verildi. Bekar olan şehit Olgun’un yaklaşık 2 ay önce babası İrfan Olgun’un kanserden vefat ettiği ve birliğinden izin alıp babasının cenazesine katıldığı belirtildi. Şehit Olgun’un, mahalledeki berber arkadaşına tıraş olurken ‘’Arkadaşlarım orada çatışıyor. Belki bu son tıraşım olur’’ dediği öğrenildi.

Şehit Uzman Çavuş Emin Yıldırım ile Teğmen Mustafa Bayraktar’ın (29) acı haberi Antakya’ya, Uzman Onbaşı Tayfun Peker’in (28) şehadet haberi Samsun’a, Uzman Çavuş Selman Cankara’nın da acı haberi Adana’ya ulaştı.

81 KENTTE DUALAR ŞEHİTLERİMİZ İÇİN



İdlib’de şehit düşen 33 asker için tüm camilerde sela okundu. 81 kentte ev ve işyerlerine Türk bayrağı asıldı. Cuma namazında İdlib şehitleri için dualar edildi. Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan “Hak uğrunda mücadelemiz, birlik ve beraberlik ruhumuz” konulu cuma hutbesi tüm camilerde okundu.

‘AMANSIZ BİR MÜCADELEDEYİZ’

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Hatay’daki Habib-i Neccar Camisi’nde hutbe irat etti: “Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı’nda olduğu gibi bugün de bizi tarih sahnesinden silmek isteyenlere karşı amansız bir mücadele veriyoruz. Yine dün olduğu gibi bugün de bayrağımızı indirtmeyecek, ezanlarımızı dindirtmeyecek, vatanımızı çiğnetmeyeceğiz.”

BEBEĞİNİ GÖREMEDİ



Şehit Piyade Uzman Onbaşı Turgut Burkay Korkmaz’ın (23) acı haberi Antalya Finike’ye, Şehit Piyade Uzman Onbaşı Ali Taşöz’ün (24) Kayseri Develi’ye, Uzman Çavuş Güven Kurtulmuş’un şehadet haberi Bitlis Güroymak Budaklı Köyü’ne, Şehit Tankçı Sözleşmeli Er Cuma Bağtur’un Batman Sason’a ulaştı. Şehit Güven Kurtulmuş’un eşinin hamile olduğu öğrenildi.

3 YILDIR TSK’DA GÖREVLİ



Şehit Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Orhan’ın (25) 3 yıldır TSK’da görev yaptığı öğrenildi. Şehit Uzman Çavuş Ali Turgut’un (39) Uşak’ın Banaz İlçesi’ndeki baba ocağına Türk bayrakları asıldı.

BABASINI KAYBETMİŞ



Şehit Piyade Uzman Çavuş Adem Akın’ın (30) acı haberi, Tokat’ta yaşayan ailesine verildi. Bekar olan şehidin, babası Beytullah Akın’ı 10 yaşındayken kaybettiği öğrenildi.

1 ŞEHİT DAHA



İdlib’de dün de rejim unsurlarının topçu saldırısında 1 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz de yaralandı. Milli Savunma Bakanlığı; “Rejim hedefleri vurulmaktadır. Şehitlerimizin kanını hiçbir zaman yerde bırakmadık, bırakmayacağız” açıklamasını yaptı.