829 sismik izolatörle güçlendirilen Marmara Üniversitesi Pendik Başıbüyük Eğitim ve Araştırma Hastanesi hizmete açıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Marmara Üniversitesi Pendik Başıbüyük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin hizmete açıldığını duyurdu.

Bakan Koca, videonun da yer aldığı paylaşımında, hastanenin 60 odasının yoğun bakıma ayrıldığını ve toplamda 535 yatak kapasitesine sahip olduğunu da aktardı.

Videoda hastaneyle ilgili şu bilgiler de yer aldı:

113.000 metrekare kapalı alana sahip hastane, deprem anında bile kesintisiz hizmet verebiliyor. Ayrıca enerji merkezi sayesinde 72 saat kendi enerjisini sağlayabiliyor.

Hastane ayrıca, dünyada, 829 sismik izolatör ile güçlendirilen en büyük hastane unvanına da sahip.