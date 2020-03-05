80 yıl sonra aynı kafa!

Yasadışı yollarla sınırı geçen 8 bin FETÖ’cüye sığınma hakkı veren, bir bölümünün de Avrupa ülkelerine dağılmalarını sağlayan Yunanistan, göçmenlere ise farklı davranıyor. Yunan polisi, önceki gün darp edip iç çamaşırıyla bıraktıkları mültecileri, Meriç Nehri üzerinden Türkiye’ye geri gönderdi. Edirne’nin Elçili Köyü’nde kıraathaneye sığınan göçmenler, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Doyran Köyü’nde de 3 göçmen köy çıplak halde yürürken görüntülendi.

AB LİDERLERİ NEREDE?

Göçmenlerin bu görüntüleriyle ilgili Birleşmiş Milletler (BM) Raportörü Agnes Callamard Twitter’dan şu mesajı paylaştı: “Kaç AB lideri, çocuklara ateş açan ve onları vebalı gibi iteleyen Yunan sınır güvenlik güçlerine tepki verecek acaba? Burası Nazilerden kaçan, mültecilere ateş açılan 1940’ların Avrupa’sı değil, MS St Louis ya da 1939’da 900 Yahudi’nin girişine izin verilmeyen ABD ve Kanada da değil. Burası 2020’nin Avrupa’sı.”

2020’DE ZULÜM

1940’TA SÜRGÜN

BELKİ SENİN DEDENDİR MİÇO

2. Dünya Savaşı sırasında 1941’de Naziler ve İtalyanlar ittifak halinde Yunanistan’a yöneldi.

Ülkelerinden kaçan çoğu Yunan 40 bin Avrupalı mülteci, şefkatle karşılandıkları Suriye, Mısır ve Filistin’deki kamplara yerleşmişti.

BU ZİHNİYET BARBARLIKTIR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, göçmenlere uygulanan şiddetle ilgili, “Utanç verici görüntüler, Batı’nın gerçek değerini ortaya koymuştur” ifadesini kullandı. “Kapısına gelmiş mazluma kurşun sıkan, botlarını batıran, çocuklara gaz bombası atan zihniyeti tanımlayacak tek kavram barbarlıktır” diyen Oktay, şöyle devam etti: “Mehrum Mehmet Akif’in ‘Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar’ diyerek tarif ettiği işte bunlardır.”

AVRUPA AHLAKTAN BAHSEDEMEZ

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Yunanistan’ın mültecilere korkunç bir şekilde davrandığını belirterek şunları söyledi: “Suçu Türkiye’ye atıyorlar. Bu, yıllardır alıştığımız türde bir çifte standart ve ikiyüzlülüktür. Geçici koruma statüsünü askıya alan ve göçmenlere biber gazı sıkan bir ülke, ahlaktan bahsedemez. AB, Avrupa’nın mülteci ‘istilası’na uğramasını önlemek için belli ki yeni cephe gözüyle baktığı Yunanistan’a yardım etmeye çalışıyor.”

YUNAN’A 700 MİLYON TÜRKİYE’YE SADECE 32 MİLYON EURO

Avrupa Birliği, Türkiye’deki mültecilerin yüzde birini bile kabul etmeyen Yunanistan’a sınırlarını koruması için 700 milyon euro verilmesine karar verdi. Bunun 350 milyonu hemen ödendi. Kalanı için de Yunanistan’dan talep beklenecek. Alman İçişleri Bakanlığı da önlem alınması için Türkiye’ye 32 milyon euro ödeme yapılacağını duyurdu.

AKŞAM, Yunanistan’ın ikiyüzlülüğünü 5 ve 9 Kasım 2019 tarihli manşetleriyle ortaya çıkarmıştı. Haberlerde FETÖ’cülere kucak açan Yunanistan’ın göçmenleri döverek geri gönderdiği anlatılmıştı.

KOMİSYONUN GÖZÜ ÖNÜNDE VURDULAR

Edirne Valiliği, Pazarkule Sınır Kapısı çevresinde bulunan göçmenlere Yunan güvenlik güçlerinin silahla açtığı ateşte 1 göçmen öldü, 5 göçmen yaralandı. Soruşturma başlatılan olayın gerçekleştiği sırada TBMM İnsan Hakları Komisyon Başkanı Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu ile beraberindeki 8 milletvekilinden oluşan heyet de incelemelerde bulunuyordu ve heyet üyeleri bu olaya şahit oldu. Bakan Süleyman Soylu da “Yunanistan insan hakları ihlallerine devam ediyor çünkü Avrupa şımartıyor” açıklaması yaptı.

İNSANLIK ÖLDÜRÜLÜYOR

Sınırda yaşanan sıcak anları Komisyon Başkanı Çavuşoğlu, AKŞAM’a anlattı: “İncelemelere başladığımız sırada silah sesi duyuldu. Gençlerin battaniyeler içerisinde yaralıları taşıdıklarını gördük. Bırakın sığınma hakkını yaşam hakkının ihlal edildiğine tanıklık ettik. Burada insanlar değil insanlık hedef alınmakta. İnsanlık öldürülmektedir.”