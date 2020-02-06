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  3. 8 ülke için termal kamera sistemi uygulamaya geçti

8 ülke için termal kamera sistemi uygulamaya geçti

8 ülke için termal kamera sistemi uygulamaya geçti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası şu açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Türkiye’de hâlâ koronavirüs hastasına rastlanmadı. 15 yaş altında genelde görülmediğinden okullarda tedirgin edecek yaklaşım içinde olunmaması gerekiyor. Dün itibarıyla 8 ülke için termal kamera uygulamasına geçildi. Piyasada maskelerde fiyatların giderek arttığını da gözlemliyoruz. Bu konunun yakın takipçisiyiz. Tahliye ettiğimiz 61 vatandaşımızın test sonuçları da çıkmak üzere.” dedi.


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