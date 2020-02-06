8 ülke için termal kamera sistemi uygulamaya geçti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Türkiye’de hâlâ koronavirüs hastasına rastlanmadı. 15 yaş altında genelde görülmediğinden okullarda tedirgin edecek yaklaşım içinde olunmaması gerekiyor. Dün itibarıyla 8 ülke için termal kamera uygulamasına geçildi. Piyasada maskelerde fiyatların giderek arttığını da gözlemliyoruz. Bu konunun yakın takipçisiyiz. Tahliye ettiğimiz 61 vatandaşımızın test sonuçları da çıkmak üzere.” dedi.