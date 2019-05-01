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  3. 8 Türk üniversitesi dünyada ilk 100'de

8 Türk üniversitesi dünyada ilk 100'de

8 Türk üniversitesi dünyada ilk 100'de

ODTÜ URAP tarafından dünya bilim alanı sıralamalarında Türk üniversitelerinin durumunu gösteren rapor yayımlandı.

Dünya alan sıralamalarında ilk 100’e, Karadeniz Teknik Üniversitesi, İTÜ, Yıldız Teknik Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, ODTÜ, Dokuz Eylül Üniversitesi ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi girdi. Rapora göre, 8 üniversite kimya, inşaat, elektrik-elektronik mühendisliği, biyolojik bilimler gibi alanlarda dünyadaki üniversiteler arasında marka olmayı başardı.

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