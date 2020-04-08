8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika Haberleri.. Fırat Kalkanı bölgesinde taciz atışı yapan 4, Zeytin Dalı bölgesinde ise saldırı hazırlığında olan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Huzur ve güvenliğin teminatı Komandolarımız, Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 4 PKK/YPG’li terörist ile Zeytin Dalı bölgesine saldırı hazırlığında olan 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi." ifadelerine yer verildi>>>>>>>Diğer sondakika haberleri için tıklayınız