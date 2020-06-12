Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,8312
  • 7,7258
  • 382.096
  • 109923
Haber Hattı
Haber hattı
0530 708 54 54
Bip""/
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. 8 ilde FETÖ operasyonu: 28 şüpheli yakalandı
12 Haziran 2020 Cuma 14:38 | Son Güncelleme:

8 ilde FETÖ operasyonu: 28 şüpheli yakalandı

8 ilde FETÖ operasyonu: 28 şüpheli yakalandı

İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları belirlenen 40 şüpheliden 28'i yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, ByLock kullandığı belirlenen ve konuşma içerikleri çözümlenen 40 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin İstanbul merkezli 8 ilde 40 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda şüphelilerden 28'i yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 12 zanlının da yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.

İmamoğlu'nun yeni gündemi belli oldu! 'Esnafımızın tansiyonu yükseldi'
Maçka Parkı'ndaki olayda yeni gelişme: İfadeler ortaya çıktı
İzmir'de yağmur ve sel baskını
Fener'in yeni sezon bombası ortaya çıktı! Yönetim 2 gün önce ima etmişti
NUN Okulları kabul süreci Haziran'da!
Tandıra düşen kızını kurtarmak isterken hayatını kaybetti

Tandıra düşen kızını kurtarmak isterken hayatını kaybetti

Dünyanın en ölümcül canlıları hangileri? Birinci s&

Dünyanın en ölümcül canlıları hangileri? Birinci sırada bakın hangi hayvan var!

Almanya'dan Türkiye'ye uçuşlar başladı

Almanya'dan Türkiye'ye uçuşlar başladı

Koronavirüse karşı ilk yerli sentez ilaç görücüye &

Koronavirüse karşı ilk yerli sentez ilaç görücüye çıktı