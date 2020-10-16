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16 Ekim 2020 Cuma 11:32 | Son Güncelleme:

8 ilde FETÖ operasyonu: 14 şüpheli yakalandı

8 ilde FETÖ operasyonu: 14 şüpheli yakalandı
AA

Balıkesir merkezli 8 ilde FETÖ'nün mahrem askeri yapılanmasına yönelik operasyonda aralarında aktif görevde subayların da olduğu 14 şüpheli yakalandı.

Balıkesir merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mahrem askeri yapılanmasına yönelik operasyonda, aralarında aktif görevdeki subayların da olduğu 14 zanlı gözaltına alındı.

AA'da yer alan habere göre, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün mahrem askeri yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, bazı asker şüphelilerin 15-16 Temmuz 2016'da birliklerinde darbe girişimiyle ilgili faaliyette bulundukları tespit edildi.

Bu kapsamda İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Balıkesir, Ankara, Bayburt, Şırnak, Kilis, Sakarya, Hatay ve Aydın'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 4'ü görevde, 3'ü meslekten ihraç ve biri emekli farklı rütbelerde 8 subay ile uzman çavuş ve astsubayların da aralarında olduğu 14 şüpheli gözaltına alındı.

Yakalanan Türk Silahlı Kuvvetlerinden ihraç subaylardan birinin, rütbesi ere düşürülen bir tuğgeneral olduğu öğrenildi. 

<p>Kurgu: <a href='mailto:can.yildiz@turkmedya.com.tr'>can.yildiz@turkmedya.com.tr</a></p>

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