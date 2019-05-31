8 askerimizin katilleri böyle teslim oldu

Batman Hasankeyf’te önceki gün gerçekleştirilen operasyonda mağarada sıkıştırılan 4 PKK’lının teslim olma görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Siirt İstihbarat Şubesi, wPKK’lıların, Kelekçi köyüne geldiği bilgisi alması üzerine Batman Jandarma Komutanlığıyla operasyon için düğmeye bastı. Görüntülerde timleri taşıyan helikopterlerin bölgeye sevki yer aldı. Kırsala intikal eden timlerin, teröristlerin içinde bulunduğu mağara çevresinde aldığı önlem, PKK'lılara ‘teslim ol’ çağrısı ve ardından sıkıştırılan teröristlerin teslim oluşu güvenlik güçlerinin kamerasınca kaydedilen görüntülere yansıdı.

İKİSİ İRAN UYRUKLU

Teröristlerden ikisinin İran uyruklu “Hemin” kod adlı H.O. ve Irak uyruklu “Kemal” kod adlı K.Y. diğerlerinin ise “Şiyar” kod adlı İ.A. ile “Mahir” kod adlı U.T. olduğu belirlendi. H.O’nun PKK’nın Dargeçit-Mava ve Cehennem Deresi ile Botan tabur sorumlusu, U.T’nin ise sabotajcı olduğu tespit edildi. H.O. ile U.T’nin 4 Ekim 2018’de, Dargeçit’te 8 jandarmanın şehit olduğu saldırının faili oldukları ortaya çıktı.

8 metrelik mağarayı yıktılar

Teröristlerin sıkıştırıldığı mağaranın yaklaşık 8 metre uzunluğunda iki odadan oluştuğu ve bir odanın toplantı için kullanıldığı değerlendirilirken, yapılan aramada 4 uzun namlulu silah, el bombaları, telsiz ve bol miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi. Teröristlerden İ.A’nın, jandarmada verdiği ilk ifadesinde belirttiği yerlerde yapılan aramada ise RPG 7 roketatar, roketatar sevk fişeği ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.