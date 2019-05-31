  • $5,9133
  • 6,6009
  • 245.602
  • 90.011
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
31 Mayıs 2019 Cuma 08:00 | Son Güncelleme: 31 Mayıs 2019 Cuma 08:00

8 askerimizin katilleri böyle teslim oldu

8 askerimizin katilleri böyle teslim oldu

Hasankeyf’te gerçekleştirilen operasyonda mağarada sıkıştırılan 4 PKK’lı, jandarma ve polis özel harekat timlerinin helikopterle indiği bölgede teslim oldu. Teröristlerden ikisi 8 şehidin faili çıktı. 

Batman Hasankeyf’te önceki gün gerçekleştirilen operasyonda mağarada sıkıştırılan 4 PKK’lının teslim olma görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Siirt İstihbarat Şubesi, wPKK’lıların, Kelekçi köyüne geldiği bilgisi alması üzerine Batman Jandarma Komutanlığıyla operasyon için düğmeye bastı. Görüntülerde timleri taşıyan helikopterlerin bölgeye sevki yer aldı. Kırsala intikal eden timlerin, teröristlerin içinde bulunduğu mağara çevresinde aldığı önlem, PKK'lılara ‘teslim ol’ çağrısı ve ardından sıkıştırılan teröristlerin teslim oluşu güvenlik güçlerinin kamerasınca kaydedilen görüntülere yansıdı. 

İKİSİ İRAN UYRUKLU  

Teröristlerden ikisinin İran uyruklu “Hemin” kod adlı H.O. ve Irak uyruklu “Kemal” kod adlı K.Y. diğerlerinin ise “Şiyar” kod adlı İ.A. ile “Mahir” kod adlı U.T. olduğu belirlendi. H.O’nun PKK’nın Dargeçit-Mava ve Cehennem Deresi ile Botan tabur sorumlusu, U.T’nin ise sabotajcı olduğu tespit edildi. H.O. ile U.T’nin 4 Ekim 2018’de, Dargeçit’te 8 jandarmanın şehit olduğu saldırının faili oldukları ortaya çıktı. 

8 metrelik mağarayı yıktılar

Teröristlerin sıkıştırıldığı mağaranın yaklaşık 8 metre uzunluğunda iki odadan oluştuğu ve bir odanın toplantı için kullanıldığı değerlendirilirken, yapılan aramada 4 uzun namlulu silah, el bombaları, telsiz ve bol miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi. Teröristlerden İ.A’nın, jandarmada verdiği ilk ifadesinde belirttiği yerlerde yapılan aramada ise RPG 7 roketatar, roketatar sevk fişeği ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi. 

 

Diriliş Ertuğrul Final Yapıyor! Yeni Bölüm Fragmanı İzle

<p>Zorlu kış aylarını Denizli´nin Çal ilçesindeki ılıman bölgelerde geçiren Karakeçili Yörükleri, ha

Yörükler Yayla Yolunda

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

150 yıl sonra görülen 'kandamlası' bitkisine özel koruma

İstanbul'da bir daireye yılan girince olanlar oldu!

Copyright 2019
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.