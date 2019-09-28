'7'nin üzerinde deprem beklenmiyor'

Bülent ŞANLIKAN

İstanbul, Silivri merkezli 5.8 büyüklüğündeki sarsıntıyla yeniden deprem gerçeğiyle yüzleşti. BÜ Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü kapılarını AKŞAM’a açtı. Bilimsel çalışmaların en üst düzeyde yapıldığı enstitüden Bölgesel Deprem Tusunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi Müdürü Dr. Doğan Kalafat rasathanenin Marmara’nın derinliklerinde Japonlarla yürüttükleri sismik çalışmaların ilk sonuçlarını anlattı:

HAREKETLİLİK DEVAM EDİYOR

“Marmara Denizi’nde sismik hareketlilik var ve devam ediyor. Kalp atışlarını çok hassas bir şekilde takip ediyoruz. Bunun için Japonlarla işbirliği yaptık. Japonlar bizim için özel cihazlar üretti. Bu cihazlarla özellikle deniz tabanından geçen Kuzey Anadolu Fay Hattı’nın kuzey kolunu 7/24 gözlüyoruz. Bu cihazlar adeta İstanbul’un gözü niteliğinde. Marmara’nın altında 3 çukur var. Bu çukurlar, Kuzey Anadolu Fay Hattı’nın kuzey ve güney kolu üzerinde. Kuzeyde yapılan çalışmalar bu koldan geçen fay hattının parçalı olduğunu ve bu parçaların birbirinden farklı özellikler taşıdığını ortaya koyuyor. Depremler batı parçada 15 ila 20 kilometre derinlikte yoğunlaşıyor. Doğuda ise daha sığ derinliklerde ve bazı alanlarda da depremlerin daha az gerçekleştiğini görüyoruz. Faylar tek parça halinde değil. 7’nin üzerinde büyüklükte deprem beklenmiyor.”

TÜRK TİPİ OBS

“Bu projeyi yürütürken farklı aletler kullanıyoruz. Bunlardan en önemlisi Japonya dışında ilk defa Türkiye’de yapılan (OBS) Türk tipi deniz tabanı gözlem sistemleridir. Bu sistem Marmara Denizi’nde çalışıyor. Yılda 1 kez cihazlarımız otomatik olarak çıkarılıyor. Çalışmalarını yapıp yeniden tabana gönderiyoruz.

MARMARA’NIN DEPREM HARİTASI

• Güncel olan bu haritada son yüzyıllık depremler yer alıyor.

• Yıldız olan yerler: 7 ve üzeri depremleri gösteriyor.

• Yeşil olan yerler 6 ve üzeri depremleri ifade ediyor.

• Kahverengi olan bölgeler ise 6’nın altındaki küçük depremleri gösteriyor.

PROJE VARSA KAYNAK BULUNUYOR

DENİZALTINDA 15 İSTASYON KURDUK

İstanbul’daki depreme ilişkin bulguları Kandilli Rasathanesi Müdürü, Prof. Dr. Haluk Özener aktardı: Deprem takibi 150 yıldır burada 7/24 yapılıyor. Hatta şu an deprem oldu. Son 5,8’lik depremle birlikte 200’ün üzerinde artçı kaydettik. 23.20’de olan 4,4’lük artçı deprem ana fayın üzerinde oldu. Türkiye deprem ülkesi. Bir enerji yaklaşıyor ancak depremin ne zaman olacağını bilmiyoruz. Önlem almamız gerekiyor. Ne zaman olacağını bilmiyoruz ama sona yaklaşıyoruz.”

15 GÖZLEM EVİ VAR

‘Kaynak bulunamadığı için gözlem evi kurulamadı’ iddialarına Özener son noktayı koydu: “Türkiye’de araştırmaya yeteri kadar kaynak bulabiliyorsunuz. Marmara’da 15 sene önce deniz tabanı gözlem evini kurduk. 15 tane deniz tabanı gözlem istasyonumuz var ve bunlar 7/24 veri topluyor. Türkiye’de ve enstitümüzde yeteri kadar veri var. Aranınca kaynak da bulunuyor.”