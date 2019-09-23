Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7276
  • 6,291
  • 279.38
  • 100079
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. 7'den 70'e herkes ekran başına! 360 TV'de başlıyor

7'den 70'e herkes ekran başına! 360 TV'de başlıyor

7'den 70'e herkes ekran başına! 360 TV'de başlıyor

Lokman Dağ ve Tuğba Akıncı'nın sunumuyla "Yemek bahane, bu program şahane!" ile ekranların sevilen yüzü Açelya Akkoyun'un sunduğu “Akla Takılanlar” programı 360 ekranlarında hafta içi her gün sizlerle...

YEMEK BAHANE
Hafta içi her gün 21.30

Eğlence, yarışma, heyecan!

360 ekranlarında muhteşem bir program başlıyor!
Yemek bahane, bu program şahane!
7’den 70’e herkes ekran başına!

Hem yemek yaparım, hem de gönlümce eğlenirim diyorsanız bu yarışma tam da size göre... Lokman Dağ ve Tuğba Akıncı'nın eğlenceli sunumu ile yarışmacılar bir yandan mutfaklarında yemek yaparken bir yandan da eğlenceli oyunlarla yarışacaklar. 

Lokman Dağ ve Tuğba Akıncı’nın eğlenceli sunumuyla ‘’Yemek Bahane’’ 23 Eylül Pazartesi’den itibaren hafta içi her gün 21:30’da 360’ta!

AKLA TAKILANLAR
Hafta içi her gün 15.00

Ekranların sevilen yüzü, Açelya Akkoyun “Akla Takılanlar” programı ile hafta içi her gün 360 ekranlarında seyircisiyle buluşuyor.

Açelya Akkoyun’un moderatörlüğünde, her gün değişen konu ve uzman konuklarıyla gündüz kuşağının en renkli ve sohbeti keyifli programı sizleri bekliyor.

60 dakika boyunca sağlıktan beslenmeye, spordan güzelliğe hayatın içinden renkli konular tüm detaylarıyla ele alınıp, akıldaki sorular bu programda cevaplanıyor.

Açelya Akkoyun’un sunumuyla “Akla Takılanlar” 23 Eylül Pazartesi’den itibaren hafta içi her gün 15.00’te360’ta!

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

'Düğünümde 5 milyon TL'lik takı takıldı'
Mucize Doktor'a bir transfer daha
Sahne fiyatını 15 kat artırdı!
Ali Sunal: Yeniden doğdum
Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı sessiz sedasız evlendi!
<p>Kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 21 yaşındaki Neslican Tay´ın cenazesi, memlek

Neslican Tay Son Yolculuğuna Uğurlandı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

İnanmakta güçlük çekeceğiniz yaşanmış en garip olaylar

Uyurken yanınıza limon koymanın yararını bir bilseniz...