77 gün önce günlerden Pazarsa, bugün günlerden nedir? Güven Bana sorusu
77 gün önce günlerden Pazarsa, bugün günlerden nedir? Güven Bana Müge Anlı’nın sunumuyla Perşembe akşamları Atv ekranlarında yayınlanıyor. Karşılıklı güvene dayalı Güven Bana yarışmasında ödül 1.000.000 TL değerinde. Karşılıklı güvene dayalı olan yarışmada iki yarışmacı gelen soruları birlikte cevaplayarak büyük ödülü kazanma mücadelesi veriyor. 5 Eylül Perşembe akşamı sorulan sorulara cevap arayan izleyiciler internette aramalar yapıyor. 77 gün önce günlerden Pazarsa, bugün günlerden nedir?
77 gün önce günlerden Pazarsa, bugün günlerden nedir? Perşembe akşamlarının sevilen yarışma programı Güven Bana soruları internette aratılıyor. Başarılı gazeteci Müge Anlı’nın sunuculuğunu üstlendiği Güven Bana yarışması hem sorulan sorularla hem de yarışmanın formatıyla dikkat çekiyor. Güvene dayalı programda toplam ödül 1 milyon TL değerinde. Sorulara birlikte cevap veren yarışmacılar büyük ödülün sahibi olmak istiyor. 77 gün önce günlerden Pazarsa, bugün günlerden nedir?
A: Cumartesi
B: Pazar
C: Pazartesi
D: Salı
Doğru cevap: Pazar