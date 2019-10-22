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  3. '75 bin kişi sınır dışı edildi'

'75 bin kişi sınır dışı edildi'

'75 bin kişi sınır dışı edildi'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ‘Uluslararası Göç ve Ekonomik Uyum Çalıştayı’nda yaptığı konuşmada çarpıcı rakamlara yer verdi.

‘Biz göçü engellemiyoruz, biz göçü yönetiyoruz’ diyen Bakan Soylu şunları kaydetti: “Zeytindalı, Fırat Kalkanı harekatına kadar PKK/YPG yaklaşık 2 milyon kişiyi evinden, yurdundan etti. Ürdün’den Lübnan’a kadar, Türkiye’ye, Avrupa’ya kadar, 100 binlerce insan gitti. Bunlar giderken bir tanesi de bunlar Arap mıdır, Türkmen midir, Kürt müdür diye bakmayanlar, Türkiye’nin terörle mücadelesine yönelik attığı adımda hemen etnik köken arayışına girdiler.” 

95 BİN KİŞİ DAHA GİDECEK 

“Özellikle 12 Temmuz’u bir milat olarak kabul ettik ve birtakım denetimlerimizi sıklaştırdık. Geçen yıl 56 bin kişiyi ülkelerine geri göndermiştik. Bu yılbaşından bugüne kadar ise 75 bin 172 kişiye sınır dışı işlemleri gerçekleştirdik. Afganistan’dan Afrika’ya kadar. Yıl sonunda tahminimiz 90-95 bin civarında.” 

HEM DAYANAKSIZ HEM REZİL 

“PYD ve PKK’yı önceleyen, onlara ve Suriye rejimine hiçbir kabahat bulmayan ana muhalefet partisinin oluşturduğu göç konferansı son derece sakat, dayanaksız ve rezildir. Bu ciddi bir iş. Eleştiriye de açık olacaksınız.”

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