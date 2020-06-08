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  3. 74 kişiye FETÖ gözaltısı
08 Haziran 2020 Pazartesi 08:27 | Son Güncelleme:

74 kişiye FETÖ gözaltısı

74 kişiye FETÖ gözaltısı

Balıkesir merkezli 13 ilde FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında, polislik mesleğinden ihraç edilmiş 74 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ yapılanması içinde bulunduğu iddiası ile meslekten ihraç edilen farklı rütbelerde 74 polis hakkında gözaltı kararı verdi. Sabah erken saatlerde Balıkesir Emniyet Müdürlüğü KOM şube ekipleri şüpheli polislere yönelik operasyona başlattı.

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün emniyet yapılanmasına yönelik Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon başlattı. Balıkesir Merkezli yapılan operasyon İstanbul, Manisa, Konya, Erzincan, Kayseri Kütahya, Kahramanmaraş, Ankara, Kocaeli, Çanakkale Samsun ve Bursa olmak üzere 13 ili kapsarken, KHK ile ihraç edilen 6 Emniyet Müdürü, 1 Emniyet Amiri, 11 Komiser Yardımcısı, 4 Baş polis memuru ve 52 polis memuru olmak üzere toplam 74 şüpheli şahıs ile alakalı arama, yakalama ve gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin mahrem imamlar ile irtibatının olduğu, sohbetlere katıldıkları, örgüt üst yönetimi tarafından gizli kod sistemi ile kodlandıkları iddia edildi.

Sabah erken saatlerde başlayan operasyon sürüyor.

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