'70 milyonluk büyük ikramiye benim' dedi! Neden ortaya çıkmadığını anlattı

Milli Piyango'nun 2019 Yılbaşı Özel Çekilişi'nde büyük ikramiye 70 milyon liranın sahibi çıkmazsa 39 gün sonra hazineye devredilecek. İstanbul Üsküdar'da seyyar bayi Ali Özçalımlı'nın sattığı '7615536' numaralı tam bileti kendisinin aldığını iddia eden A.A., Demirören Haber Ajansı'na (DHA) yaptığı açıklamada evde çantanın içinde sakladığı biletin kaybolduğunu ve getirene ödül vereceğini açıkladı. 36'nın uğurlu sayısı olduğunu ve 1976 yılında da İstanbul'a geldiği için biletin rakamlarını aklında tuttuğunu söyleyen 8 çocuk babası A.A, bileti getireni hayatı boyunca rahat ettireceğini de vurguladı.

BİLETİ 27 ARALIK'TA ALDI

Güvenlik gerekçesiyle yüzünün gözükmesini ve adının açık olarak yazılmasını istemeyen talihli, DHA'ya yaptığı açıklamada, antika pazarını gezmek için 27 Aralık 2018 Perşembe günü Üsküdar'a geçtiğini ve bileti de o gün aldığını söyledi.





ANTİKA PAZARINA GİTTİ BİLET ALDI

Yakınlarını 15 gün arayla kaybettiği için psikolojisinin iyi olmadığını belirten A.A, “Yakın arkadaşım kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. 15 gün sonra erkek kardeşim intihar etti. Ardından sürekli camiye yanına gittiğim hocam enfeksiyon kaptı öldü. Hepsini üst üste yaşadım. Finlandiya'da yaşayan yeğenim, taziyeme geldi sonra o da hastalanıp hayatını kaybetti. Ben de kendimi iyice kaybettim. Sanki bitkisel hayata girdim, kimseyle konuşmuyordum, çalışmıyordum. Bir gün karşıya geçip sabaha kadar antika pazarını dolaşmak istedim. Geceleri de uyuyamıyordum, sabah da gelip akşama kadar uyumayı düşünüyordum" diye konuştu.



DHA