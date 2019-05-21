7 yıl hapisle aranan FETÖ üyesinin evinden, para listesinin yer aldığı ajanda çıktı

Edinilen bilgiye göre; Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan aranan ve 7 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.D.’nin Didim’deki adresine geldiği tespit edildi. Aydın Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleriyle ortaklaşa düzenlenen operasyonla gizlendiği adreste yakalanan N.D. gözaltına alındı.

Zanlının evinde yapılan aramada ele geçirilen içerisinde isimler ve karşısında alınan para miktarlarının yazılmış olduğu 1 adet bloknot ve 1 adet ajanda ile birlikte 13 bin 250 TL ve 350 euro paraya el konuldu. Emniyetteki sorgusunun ardından Didim Adliyesine sevk edilen N.D., tutuklanarak Aydın E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

İHA