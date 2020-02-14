7 Şubat MİT kumpası için dikkat çeken sözler: Hakan Fidan ifadeye gelse kesin tutuklanacaktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "7 Şubat MİT kumpası"na ilişkin soruşturma sonunda, eski polis memuru Ş.E. hakkında ek kovuşturma yapılmasına yer olmadığı kararı verilirken, söz konusu kararda, Ş.E'nin, "Ancak tam kesin tarihini bilmemekle birlikte şubatın ortalarında bu¨ro amir yardımcısı Ayhan Albayrak (iddianamede şüpheli olarak yer alan) bir konuşmasında 'Hakan Fidan ifadeye gelseydi, Sadrettin savcı tarafından kesin tutuklanacaktı.' dediğini hatırlıyorum." şeklindeki ifadeleri yer buldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, emniyet ve yargı kurumlarının içine sızan FETÖ'cülerin, c¸o¨zu¨m su¨recinde yürütülen politikalardan dolayı MİT'i terör örgütü PKK/KCK ile ilis¸ki ic¸indeymis¸ gibi go¨stererek 7 Şubat 2012'de MİT Başkanı Hakan Fidan'ın da aralarında bulunduğu bazı go¨revlileri ifadeye c¸agˆırma ve haklarında yakalama kararı c¸ıkarma şeklinde kurguladıkları kumpasa ilişkin soruşturma sonucunda iddianame hazırlanırken, meslekten ihraç edilen ve 7 Şubat soruşturmasını yürüten savcılar Bilal Bayraktar ve Sadrettin Sarıkaya hakkında kovus¸turma yapılmasına yer olmadıgˆına dair karar verildi.

Kararda, şu¨pheliler Bilal Bayraktar ve Sadrettin Sarıkaya'nın u¨yesi oldukları FETO¨/PDY'nin amac¸ ve gayesi dogˆrultusunda, planlı ve sistematik bir s¸ekilde yu¨ru¨ttu¨kleri so¨z konusu sorus¸turma ile yargı yetkisini ko¨tu¨ye kullanarak mes¸ru hu¨ku¨meti devirmeye c¸alıs¸tıkları, MİT'i kamuoyu nezdinde yıpratmayı amac¸ladıkları, MI·T'in faaliyetlerinin ve mensuplarının des¸ifre edilerek kamuoyuna ac¸ıklanması suretiyle casusluk faaliyetinde bulunduklarının tespit edildiği anlatıldı.

Eski I·stanbul Cumhuriyet Savcıları olup meslekten ihrac¸ edilen Bilal Bayraktar ve Sadrettin Sarıkaya hakkında ''Tu¨rkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya go¨revini yapmasını engellemeye tes¸ebbu¨s etme'', ''silahlı tero¨r örgu¨tu¨ne üye olma'', ''devletin gu¨venligˆine ilis¸kin gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla temin etme'' ve ''gizliligˆin ihlali'' suçlarından Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından kovus¸turma izin verildiği anımsatılan kararda, bu kapsamda daha o¨nce s¸u¨pheliler hakkında Bakırko¨y Cumhuriyet Bas¸savcılıgˆının iddianame tanzim edildiği kaydedildi.

Kararda, şu¨phelilerden Bilal Bayraktar hakkında halen bahsi gec¸en olay ve sonrasında hakkında elde edilen deliller kapsamında, Gaziantep 10. Agˆır Ceza Mahkemesinde dosyası ve bu dosyadan hakkında yakalama kararının bulunduğu, ayrıca Yargıtay 2. Ceza Dairesi ve Bakırko¨y 2. Agˆır Ceza Mahkemesinde dosyaları olduğu belirtildi.

Şu¨phelilerden Sadrettin Sarıkaya'nın da aynı konuyla ilgili Yargıtay 16. Ceza Dairesince tutuklu yargılandığı ve Yargıtay 9. Ceza Dairesinde ilk derece mahkemesi sıfatıyla ayrı bir davanın daha olduğu aktarıldı.

Kararda, bu nedenle mu¨kerrer sorus¸turma ve kovus¸turmaya mahal vermemek maksadıyla s¸u¨pheliler yo¨nu¨nden kamu adına kovus¸turma yapılmasına yer olmadıgˆına hükmedildiği vurgulandı.

Kararın bir örneği Yargıtayın ilgili dairelerine ve mahkemelere gönderildi.

Ş.E'NİN İFADESİ

Aynı sorus¸turma kapsamında eski polis memuru Ş.E. hakkında da ek kovus¸turmaya yer olmadıgˆına dair karar verildi.

Kararda, Ş.E'nin şu ifadeleri yer buldu:

"... Ancak tam kesin tarihini bilmemekle birlikte şubatın ortalarında bu¨ro amir yardımcısı Ayhan Albayrak (İddianamede şüpheli olarak yer alıyor) bir konus¸masında 'Hakan Fidan ifadeye gelseydi Sadrettin Savcı tarafından kesin tutuklanacaktı.' dedigˆini hatırlıyorum."