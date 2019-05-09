Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,2081
  • 6,9538
  • 256.524
  • 89.607
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. 7 ilde FETÖ'nün 'emniyet yapılanması'na operasyon: 12 gözaltı

7 ilde FETÖ'nün 'emniyet yapılanması'na operasyon: 12 gözaltı

7 ilde FETÖ'nün 'emniyet yapılanması'na operasyon: 12 gözaltı

Mardin merkezli 7 ilde FETÖ/PDY'nin 'emniyet yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda, 12 kişi gözaltına alındı.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevlerinden ihraç edilen 12 eski polis hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Kararın ardından İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Mardin merkezli Ankara, Konya, Kayseri, Adana, Amasya ve İstanbul'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda B.T, H.A., A.M.C., C.İ., H.B., S.D., S.B., S.A., S.E., O.Ö., Y.Ö. ve R.B. gözaltına alındı. Mardin Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdürüldüğü belirtildi. 

(DHA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Seçkin Piriler ve Kaan Tangöze arasındaki kavgayı çıkaran o fotoğraf!
Kim Kardashian 17 mahkumun serbest kalmasını sağladı
Nafakaları ödenmemiş gösteriyor!
Brad Pitt aşk iddialarına yanıt verdi
Büşra Develi'nin yeni sevgilisi bakın kim çıktı!
ROKETSAN, son dönemdeki terör saldırılarında sıkça kullanılan patlayıcı yüklü hava araçları ve el ya

Türkiye´nin Yeni Silahından İlk Görüntüler

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Adana'da fabrikada çıkan yangın söndürüldü

Dünyanın en eski 10 stadı