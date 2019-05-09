7 ilde FETÖ'nün 'emniyet yapılanması'na operasyon: 12 gözaltı

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevlerinden ihraç edilen 12 eski polis hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Kararın ardından İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Mardin merkezli Ankara, Konya, Kayseri, Adana, Amasya ve İstanbul'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda B.T, H.A., A.M.C., C.İ., H.B., S.D., S.B., S.A., S.E., O.Ö., Y.Ö. ve R.B. gözaltına alındı. Mardin Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdürüldüğü belirtildi.

(DHA)