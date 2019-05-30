7. Fetih Kupası Okçuluk Yarışmaları'nda şampiyonlar belli oldu

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Okçular Vakfı tarafından düzenlenen “7. Uluslararası Fetih Kupası” okçuluk yarışmaları sona erdi. Okmeydanı'nda bulunan Okçular Vakfı’nın ev sahipliğinde gerçekleşen finallerde geleneksel ve modern okçuluk olmak üzere 2 dal ve 18 kategoride, 52 ülkeden yaklaşık 520 sporcu kürsüye çıkmak için ter döktü. 27 Mayıs tarihinde başlayan ve 3 gün süren müsabakalarınardından, 29 Mayıs tarihindeki finaller sonunda dereceye giren sporculara madalyaları düzenlenen bir tören ile verildi. Toplam 457 bin TL ödül dağıtılan Fetih Kupası kapsamında 54 madalyanın 31’ini Türk sporcular kazandı.

Dünyanın en iyi okçularının mücadele ettiği organizasyonun final ve ödül törenine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, Okçular Vakfı Başkanı ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Uğur Erdener, Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu, Geleneksel Okçuluk Federasyonu Başkanı Cengiz Toksöz ile diğer davetliler katıldı ve dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 7. Uluslararası Fetih Kupası Okçuluk Yarışması'nın geleneksel sporlara katkısının önemli olacağını söyledi. Okçular Vakfı’nda gerçekleştirilen organizasyonun finallerini izleyen Oktay, yarışlar sonrası yaptığı konuşmada, müsabakaların 52 farklı ülkeden gelen sporcular ile tüm gönül coğrafyasına yayılmasına vesile olduğunu belirterek, "Tarihimizden gelen şuurla Türkiye’yi geleceğe taşıyan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sizlere en kalbi selam ve muhabbetlerini getirdim. Özellikle belirtmek isterim ki bu müsabakanın asıl kazananı geleneksel sporlarımız, kardeşlik ve fetih şuurudur." dedi.

Okçular Vakfı'nın kurulduğu günden itibaren okçuluğa dair tarihi mirasın yaşatılması ve yeni okçular yetiştirilmesi yönünde verdiği gayretlerin takdire şayan olduğunu kaydeden Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Vakıf faaliyetleri, hem geleneksel okçuluğun hem de modern okçuluğun ülkemizde gelişmesi açısından önemli bir boşluğu doldurmuştur. Kazanan, tarihi köklerde buluşan dostluklar, birlik; beraberliktir. Bu kutlu birlikteliğin gelecekte yeni etkinlikler ile taçlanarak sürmesini temenni ediyorum. Fetih Kupası gibi etkinlikler vesilesiyle daha çok çocuğumuzun ve gencimizin okçuluk başta olmak üzere geleneksel sporlarımıza yönelmesini diliyorum. Günümüzde Fatih Sultan Mehmed Han’ın mirasına sahip çıkarak sancağını yere düşürmemek ve bu şehre, bu millete hizmet etmek de fetih ruhunun bir parçasıdır. Bu sancak Fatih'in, Yavuz Sultan Selim'in, Abdulhamid'in sancağıdır ve bu sancağı yere indirtmeyeceğiz. Ecdadımıza sözümüz olsun; bu aziz şehre namahrem eli değmesine izin vermeyeceğiz. İstanbul’u ezansız, Ramazansız bırakmak isteyenlere meydanı asla ve asla bırakmayacağız. Her ne pahasına olursa olsun, 1453'ü bir zulüm miladı olarak gören karanlık zihniyete fırsat vermeyeceğiz."

Yüzyıllardır çok kültürlü toplumsal yapısıyla uyum ve ahenk kenti örneği olan İstanbul"un birlik beraberlik iklimini muhafaza edeceklerini vurgulayan Oktay, "17 yıldır, 1453’'en 2053 Türkiyesine giden yolda, fetih şuuruna yakışır hizmet altyapısını oluşturduk; gelecekte atılacak adımlar için de en uygun zemini gençlerimize miras bırakacağız inşallah. Bunun için 23 Haziran, İstanbul için olduğu kadar Türkiye için de önemli bir dönüm noktası. Hepinizin takip ettiği 31 Mart seçimleri sonrası süreçte biz, meseleleri hukuk çerçevesinde çözme iradesine ve hakkaniyete sahip çıktık. Bugüne kadar kimsenin hakkını yemediğimiz gibi; kimseye de milletimizin hakkını yedirmedik; bundan sonra da yedirmeyeceğiz. 23 Haziran seçimlerinin en sağlıklı şekilde tamamlanması sonucunda sandığa yansıyacak olan milletimizin iradesi başımızın tacıdır." ifadelerini kullandı.

"566 yıl önce İstanbul'a doğan fetih güneşi, bin yıllık Bizans'ı alt ederek bu aziz şehri ecdadımızla buluşturmuştur." diyen Oktay, "Fetih 1453, yalnızca bir şehrin ya da imparatorluğun fethi demek değildir; İstanbul'un Fethi, bir medeniyetin fethidir. Bu fethin ışığı, tarih boyunca yolumuzu aydınlatmış Çanakkale'de, Kut'ul Amarede, milli mücadelede ve daha nice zor zamanlarda milletimize yedi düvele karşı meydan okuma cesareti vermiştir. Bugün de bu cesareti yüreklerimizde taşıyor 1453’den 2053’e emin adımlarla yürüyoruz. Yolumuza ışık tutan tarihimiz, aynı zamanda yarınımıza ilham veren, gelecek idrakimizdir. Kahraman ecdadımızın yattığı toprak, tuttuğu bayrak bellidir. Nereden geldiğimizi bilmezsek nereye gideceğimizi de bilemeyiz; bunun için fetihlerle, zaferlerle dolu tarihimizi, zengin kültürümüzü yeni nesillere aktarmayı önemsiyoruz. Kadim kültürümüzde hâkimiyet ve üstünlüğün sembolü olan okçuluk geleneğini günümüzde canlandırarak toplumda yaygınlaşmasını sağlayan Okçular Vakfı, bu anlamda çok ciddi bir görev üstlenmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Okçular Vakfı Başkanı ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldızise yaptığı konuşmada, “Bu yıl yedincisini idrak ettiğimiz Fetih Kupası’nın bizi biz yapan değerlere vesile olmasını diliyorum. Dünyanın en büyük okçuluk organizasyonunu gerçekleştirmiş olmanın gururunu yaşıyoruz. Fatih Sulan Mehmet’in vizyonuna yakışır bir organizasyon gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Birileri yaptıklarımızdan rahatsız olacak fakat biz bu mirasa sonuna kadar sahip çıkacağız. Geleneksel Türk okçuluğunu dünyanın dört bir yanına taşıyacağız, modern okçulukta da dünya şampiyonları yetiştireceğiz” şeklinde konuştu.

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğanödül töreninde yaptığı konuşmada “52 ülkeden 500’ün üzerinde sporcu geleneksel okçulukla modern okçuluğun birlikte yarıştığı en büyük müsabakasında yan yana geldiler. Burası dünyanın en eski, okçuluğa hasredilmiş, Fatih Sultan Mehmet’in yaşıyla aynı yaşta, 566 yıldır burada. Okçular oklarını hedefe, en uzağa eriştirmek için yarıştılar, destanlar yazdılar. Tarihin yetiştirdiği en iyi okçular burada yetişti. Bu demek oluyor ki burada ok atmak, şampiyon olmak aslında tarihe adını yazdırmak demek oluyor. O yüzden burada yarışan okçular çok şanslı. Dünyanın her yerinden okçular gelip hünerlerini bu tarihi mekanda sergiliyorlar. Tüm kazananları tebrik ediyorum” dedi. Erdoğan, ayrıca yabancı misafirler ve sporcular için konuşmasını ingilizce olarak da tekrarladı.

Fetih Kupası, Türkiye Okçuluk Federasyonu ve Dünya Okçuluk Federasyonu’nun ortak girişimiyle düzenlenen en büyük sivil okçuluk müsabakası olarak literatüre girmeyi başarmış bir organizasyon olarak dikkat çekiyor. 7. Uluslararası Fetih Kupası’na 2 bini aşkın sporcu başvuru yapmıştı.