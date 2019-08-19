7 bölge, 10 temsilcilikle emniyeti ele gecirmişler 

FETÖ’nün ‘emniyet mahrem yapılanması’nda yer aldığı belirlenen Ercan Şahin’e ‘silahlı terör örgütü yöneticiliği’ suçundan verilen 16 yıl 6 ay hapis cezasının gerekçeli kararı yazıldı. Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesince verilen hükmün gerekçeli kararında, FETÖ’nün “emniyet mahrem yapılanması”nın, gizli tanık “Garson” un Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına teslim ettiği iki SD karttaki bilgiler doğrultusunda deşifre edildiği bildirildi. Buna göre emniyet mahrem yapılanmanın, 7 büyük bölge (BB) ve bunlara bağlı küçük bölgeler ile 10 ana temsilcilikten oluştuğu ifade edildi. Büyük bölgelerin Ankara BB, Ege BB, Erzurum BB, Gaziantep BB, İrfan Bey BB (Polis Akademisi ve Polis Koleji), Marmara BB ve Okul BB (Polis Okulları) olduğu belirtilen gerekçeli kararda, büyük bölgenin alt birimlerini oluşturan yapılanmalara ise küçük bölge (KB) denildiği anlatıldı.

Mahrem yapının unvanları

Gerekçeli kararda, örgütün mahrem yapılanmasında görev alan imamlara sorumlulukları ve hiyerarşik konumlarına göre “temsilci”, “genel müdür”, “müdür”, “genel sekreter”, “küçük bölge sekreteri”, “il sekreteri”, “rehberlikçi/ramcı”, “bilişim/ATM/sosyal medya”, “zümre başkanı/müdür yardımcısı” ve “öğretmen” unvanı verildiği anlatıldı.

Hiyerarşik sınıfla ayrılıyor

Kararda, emniyet mahrem yapılanmasındaki sözde üst düzey yönetici ve mahrem imamların sorumluluklarına göre ayrıca harflerle kodlandığı, böylece bu kişiler arasındaki hiyerarşinin belirgin hal kazandığı ifade edildi. Gerekçeli karara göre “AAA” temsilciyi, “AA” genel müdürü, “A” müdürü, “BB” okul biriminde görevli müdür yardımcısını, “B” müdür yardımcısını ve zümre başkanını, “C” ise öğretmeni ifade ediyor.

Bütün imamlar tek bir 'temsilci'ye bağlı

¦ Temsilci: Türkiye genelindeki 5 büyük bölgenin en başındaki kişidir. Bu temsilciler doğrudan emniyet imamına bağlıdır ve kendilerine bağlı 4 küçük bölgeden sorumludur.

¦ Genel müdür: Küçük bölgelerin en başındaki isimdir.

¦ Müdür: Küçük bölgelere bağlı illerin en üstündeki kişidir.

¦ Genel sekreter: Büyük bölgede amir ve memurlar için temsilci adına personel, izdivaç, mali konular, ümit ile ilgili işleri takip edip raporlayan kişidir.

¦ Küçük bölge sekreteri: Küçük bölgede amir ve memurlar için genel müdür adına personel, izdivaç, mali konular, ümit ile ilgili işleri takip edip raporlar.

¦ İl sekreteri: İl müdürü adına personel, izdivaç, mali konular, ümit ile ilgili işleri takip edip raporlar.

¦ Rehberlikçi/ramcı: Hem öğretmenlerin (mahrem abilerin) hem de öğrencilerin (EGM personeli) yıllık faaliyette bulunması gereken dini konuları belirler, yönlendirir ve denetler. Bu kişiler temsilci adına faaliyet yürütür.

¦ Bilişim/ATM/sosyal medya: Bu kişiler örgüt içinde temsilciye, genel müdüre ve müdüre bağlıdır. Bunlar adına örgüt üyelerinin dijital anlamda tedbirli olup olmadıklarını kontrol eder, tedbiri zayıflatabilecek konuları tespit edebilmek için arama tarama faaliyetlerinde bulunurlar. Örgütsel faaliyetler için sosyal medyayı da etkin kullanırlar.

¦ Zümre başkanı/müdür yardımcısı: Müdür pozisyonundaki kişilere yardımcı olur ve ilin büyüklüğüne göre sayıları değişebilir.

¦ Öğretmen: Örgüt üyesi EGM personeliyle bire bir ilgilenen, toplantılar yapan ve örgütsel talimatları doğrudan ileten mahrem imamlardır.”