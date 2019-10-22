7 bin metreden İHA'yla takip

Osman Nuri CERİT

Türkiye ile ABD arasında varılan mutabakat gereği Barış Pınarı operasyonuna verilen arada son saatlere girildi. Türkiye, 120 saatlik süreçte terör örgütünün bölgeyi tek edip etmediğini adım adım izliyor. Sivillerin arasına karışan ve tünellere gizlenen teröristler tek tek tespit ediliyor. Bugün saat 22.00’a kadar terör unsurları bölgeyi terk etmezlerse etkisiz hale getirilecek. Güvenlik kaynakları “güvenli bölge çalışmaları” hakkında gelinen son noktayı şöyle anlattı: “Bu akşam bitecek 120 saatlik sürede bölgeyi terk etmeyen teröristlere müdahale edilerek, harekat kaldığı yerden devam edecek. 120 kilometrelik alanda güvenli bölge oluşturulacak ve mutabakata ek süre tanınmayacak.”

125 ARAÇLIK KONVOY ÇIKTI

“TSK, ABD ile varılan mutabakat çerçevesinde, PKK/YPG teröristlerinin bölgeden çıkmasını yakından takip ediyor. Bölgeden çıkış faaliyetleri sıkı şekilde ABD’li muhataplarla koordineli sürüyor. Bu kapsamda, bölgeden 125 araç çıkış yaptı. Terör gruplarının Haseke bölgesine doğru ilerlediği izlendi.”

650 DEAŞ’LI SERBEST BIRAKILDI

“Bugüne kadar 40 civarında terörist teslim oldu. Yine bir o kadar terörist ise sağ olarak yakalandı. Bölgede terör örgütünün elinde bulunan 650 DEAŞ’lının PYD tarafından bırakıldığı tespit edildi.”

1500 KM2 KONTROL ALTINDA

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Tanıtım Subayı Yarbay Şebnem Aktop harekatla ilgili şu rakamları paylaştı:

“Barış Pınarı Harekatı’nda 765 terörist etkisiz hale getirildi, 111 yerleşim merkezi ile bin 500 kilometrekarelik alan TSK ve SMO tarafından kontrol altına alındı. 40 mayın ve 180 EYP etkisiz hale getirildi.”

“ABD ile yapılan mutabakata rağmen PKK/YPG’li teröristlerce 17 Ekim 2019 saat 22.00’den itibaren toplam 36 taciz/ihlal gerçekleştirildi. Bu saldırılar muhtelif hafif ve ağır silah, havan, roket, Doçka uçaksavar ve tanksavar silahlarıyla yapıldı.”

KİMYASAL SİLAH YOK

“TSK tarafından uluslararası hukuk ve anlaşmalarla yasaklanan hiçbir mühimmat veya kimyasal silah kullanılmamaktadır.”

“Barış Pınarı Harekatı boyunca 5 kahraman silah arkadaşımız şehit oldu, 86 askerimizin tedavisi devam ediyor. SMO bu süreçte 76 şehit verdi, 273 askeri yaralandı. 20 vatandaşımız şehit oldu, 187 vatandaşımız yaralandı. Barış Pınarı kapsamında, harekattan kaynaklanan sivil ölüm ise hiç yaşanmadı.”

TERÖRİSTLER 23 BİN FİTTEN TESPİT EDİLİYOR

Güvenlik kaynakları bazı teröristlerin sivil kıyafetlerle halkın arasında karıştığını belirterek şu açıklamada bulundu: “İHA’lar teröristleri 23 bin fit yükseklikten tespit ediyor. Bunların üzerinde silah var mı? Nerede saklanıyor? Bunların hepsi takip ediliyor. Verilen süre dolduğunda bu teröristler nereye gidecek? Bunlar izleniyor. Süre bittikten sonra teröristler hala bölgedeyse sivillere zarar vermeden etkisiz hale getirilecek.”

ÇEKİLİRKEN 7 SİVİL KÜRT’Ü İNFAZ ETTİLER

Londra’da yayınlanan El Arabi el Cedid gazetesi, terör örgütü PKK/YPG- PYD’nin Resulayn bölgesinden çekilmeden önce 7 sivil Kürt’ü infaz ettiğini duyurdu. Kürtlerin isimlerini de tek tek yazan gazete, PKK/YPG/PYD’nin Kürtleri, kendilerine hizmet etmedikleri ve Türk ordusuna karşı terör faaliyetlerine katılmayı reddettikleri için infaz edildiklerini belirtti.