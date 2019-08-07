7 Ağustos Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! İşte şanslı rakamlar...

7 Ağustos 2019 günü aranan konular arasında Sayısal Loto çekiliş sonuçları yerini aldı. Her hafta Çarşamba ve Cumartesi günü yapılan Sayısal Loto çekilişi yoğun ilgi görüyor. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından yapılan çekiliş noter huzurunda gerçekleştiriliyor. Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 7 Ağustos Sayısal Loto çekiliş sonuçlarına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz

7 AĞUSTOS 2019 SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI

7 Ağustos Sayısal Loto çekiliş sonuçları: 11,16, 24, 33, 38, 49

3 AĞUSTOS SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

3 Ağustos Sayısal Loto çekiliş sonuçları: 02, 07, 08, 37, 40, 44

SAYISAL LOTO NEDİR?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun" olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Sayısal loto oyununda bir kaç hafta üst üste altı numarayı doğru tahmin eden çıkmaması üzerine ertesi haftalara devir sayısının artması, hasılatın çok yüksek olması üzerine sayısal loto oyun planında yapılan değişiklikle, "Bir haftaya ait oyunda altı bilen çıkmaması halinde bu gruba ayrılan ikramiye, ertesi hafta altı numarayı doğru tahmin edenlere dağıtılmak üzere devredilir.

SAYISAL LOTO İKRAMİYELERİ NEREDEN ALINIR?

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.