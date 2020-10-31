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  • 6.6 büyüklüğündeki İzmir depreminin korkutan sesi ortaya çıktı
31 Ekim 2020 Cumartesi 15:45 | Son Güncelleme:

6.6 büyüklüğündeki İzmir depreminin korkutan sesi ortaya çıktı

6.6 şiddetindeki İzmir depreminin sesi ortaya çıktı. Kocaeli Üniversitesi Araştırma Görevlisi Hamdullah Livaoğlu tarafından depremin yer altındaki ürkütücü sesi paylaşıldı.

İzmir'de dün meydana gelen 6.6 şiddetindeki depremin yer altındaki sesi Kocaeli Üniversitesi Araştırma Görevlisi Hamdullah Livaoğlu tarafından paylaşıldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.51'de Ege Denizi'nde, İzmir'in Seferihisar ilçesinin 17 kilometre açığında 6,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin 16,54 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.

DHA'da yer alan habere göre, Kocaeli Üniversitesi Araştırma Görevlisi Hamdullah Livaoğlu tarafından Kuşadası istasyonunda deprem anında kaydedilen ürkütücü sinyal sesini işitilebilir hale dönüştürdü. 

<p>Editör-Kurgu: Ezgi Aşık /<a href='mailto:ezgi.asik@turkmedya.com.tr'>ezgi.asik@turkmedya.com.tr</

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