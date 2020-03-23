65 yaş üstünün salgın sınavı başladı... Sokağa çıkana para cezası
Yasağa rağmen sokağa çıkan yaşlı vatandaşlar polis tarafından evlerine yollandı. Ekipler evinden çıkamayanlara alışverişte yardımcı oldu. Yasağa uymayana 3 bin 150 TL para cezası var.
DEVRİM TOSUNOĞLU-SONER KAN
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde, 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı bulunanların sokağa çıkmalarının sınırlandırılması uygulamasına başlandı. Türkiye genelinde yasağa büyük çoğunluk uyarken bazı yaşlıların sokağa çıktığı görüldü. Evinden çıkamayan yaşlılara komşuları ve kolluk kuvvetleri alışveriş konusunda yardımcı oldu. Yasağı ihlal edenlere 3 bin 150 TL para cezası uygulanacak.
HER YERDE TEDBİR ALINDI
Ankara emniyeti yasakla ilgili yaya ekipler oluşturdu. Yaya ekipler, sokak ve parklarda yaşlı vatandaş bulunup bulunmadığını kontrol ederken bazı ilçelerde yaşlı vatandaşların sokakta olduğuna dair çok sayıda ihbar geldi. Park, cami, market ve yürüyüş parkurlarında emniyetin görevlendirdiği yaya devriyeleri tarafından tespit edilen yaşlılar, uyarılarak evlerine gönderdi. Evde oturan çok sayıda yaşlı ise 155 Polis İmdat hattını arayarak yardım talebinde bulundu. Emniyet güçleri, market, eczane ve gazete gibi taleplerini dile getiren vatandaşlarla irtibat kurarak ihtiyaçlarını giderdi. Emniyet güçleri bazı yaşlıların taleplerini ilgili ilçe belediyesi ekiplerine yönlendirdi.
‘EVİNİZE GİDİN’ ANONSU
İstanbul genelinde yasağa uymayan yaşlıları polis ekipleri uyardı. Polisin “65 yaş üstü vatandaşlarımız evlerinize gidin” anonsunun ardından bazı yaşlılar evlerine giderken, polis, bir işyerinde oturan yaşlı vatandaşın yemek yediğini gördü. Bunun üzere esnafa paket servis yapması konusunda uyarıda bulunan polis, yemek almak için dışarıya çıkan yaşlılara ilgili telefonları aramaları durumunda yemek servisinin yapıldığını belirtti.
PARKTA KİMLİK KONTROLÜ
Adana’da koronavirüs tedbirleri kapsamında gece yarısından itibaren sokağa çıkmaları yasaklanan 65 yaş üstü vatandaşlardan bazılarının yasağa uymadıkları görüldü. Parklarda kimlik kontrolü yapan polis, 65 yaş üstü vatandaşları uyarıp, evlerine gönderdi.
ECZACI VE GÖREVLİLER MUAF
Isparta’da bir bankta oturan iki yaşlının üzerine üst katlardan kovayla su döküldü. Vatandaşlar şaşkınlıkla sağa sola kaçıştı.
Polis ve 112 ekipleri evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşların alışverişini yaptı.
İLK CEZA KONYA’DA KESİLDİ