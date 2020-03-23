65 yaş üstünün salgın sınavı başladı... Sokağa çıkana para cezası

DEVRİM TOSUNOĞLU-SONER KAN

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde, 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı bulunanların sokağa çıkmalarının sınırlandırılması uygulamasına başlandı. Türkiye genelinde yasağa büyük çoğunluk uyarken bazı yaşlıların sokağa çıktığı görüldü. Evinden çıkamayan yaşlılara komşuları ve kolluk kuvvetleri alışveriş konusunda yardımcı oldu. Yasağı ihlal edenlere 3 bin 150 TL para cezası uygulanacak.

HER YERDE TEDBİR ALINDI



Ankara emniyeti yasakla ilgili yaya ekipler oluşturdu. Yaya ekipler, sokak ve parklarda yaşlı vatandaş bulunup bulunmadığını kontrol ederken bazı ilçelerde yaşlı vatandaşların sokakta olduğuna dair çok sayıda ihbar geldi. Park, cami, market ve yürüyüş parkurlarında emniyetin görevlendirdiği yaya devriyeleri tarafından tespit edilen yaşlılar, uyarılarak evlerine gönderdi. Evde oturan çok sayıda yaşlı ise 155 Polis İmdat hattını arayarak yardım talebinde bulundu. Emniyet güçleri, market, eczane ve gazete gibi taleplerini dile getiren vatandaşlarla irtibat kurarak ihtiyaçlarını giderdi. Emniyet güçleri bazı yaşlıların taleplerini ilgili ilçe belediyesi ekiplerine yönlendirdi.

‘EVİNİZE GİDİN’ ANONSU



İstanbul genelinde yasağa uymayan yaşlıları polis ekipleri uyardı. Polisin “65 yaş üstü vatandaşlarımız evlerinize gidin” anonsunun ardından bazı yaşlılar evlerine giderken, polis, bir işyerinde oturan yaşlı vatandaşın yemek yediğini gördü. Bunun üzere esnafa paket servis yapması konusunda uyarıda bulunan polis, yemek almak için dışarıya çıkan yaşlılara ilgili telefonları aramaları durumunda yemek servisinin yapıldığını belirtti.

PARKTA KİMLİK KONTROLÜ



Adana’da koronavirüs tedbirleri kapsamında gece yarısından itibaren sokağa çıkmaları yasaklanan 65 yaş üstü vatandaşlardan bazılarının yasağa uymadıkları görüldü. Parklarda kimlik kontrolü yapan polis, 65 yaş üstü vatandaşları uyarıp, evlerine gönderdi.

ECZACI VE GÖREVLİLER MUAF



Genelge kapsamında, hizmetine ihtiyaç duyulabilecek kamu görevlileri ile eczacılar kısıtlamadan muaf olacak. Ayrıca seyahat etmesi/evden çıkması zorunlu olan vatandaşlar, 155, 156, 112 hatları üzerinden ilgili kurumlara taleplerini iletebilecek.

Isparta’da bir bankta oturan iki yaşlının üzerine üst katlardan kovayla su döküldü. Vatandaşlar şaşkınlıkla sağa sola kaçıştı.

Polis ve 112 ekipleri evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşların alışverişini yaptı.

İLK CEZA KONYA’DA KESİLDİ



Kurallara uymayan yaşlılara ilk ceza Konya’da geldi. Beyşehir’de karantina kurallarına uymayarak evlerinden dışarıya çıkan gurbetçi çifte, Hıfzıssıha Kanunu’na muhalefetten kişi başı 3 bin 150’şer lira olmak üzere 6 bin 300 lira ceza kesildi. Gurbetçi çifte, eylemlerinin tekrarı halinde aynı cezanın kesileceği ve Türk Ceza Kanunu’nun 195. maddesi uyarınca haklarında suç duyurusunda bulunulacağı uyarısı da yapıldı. Önlemler kapsamında yurt dışından gelen vatandaşlara eğitim verilirken, evde karantinayı kabul edenler ise taahhütname imzalıyor. Bu taahhütname içerisinde evden kesinlikle çıkılmayacağı, misafir kabul edilmeyeceği ve hijyen kurallarına uyulacağı şeklindeki kurallar sıralanıyor.