65 yaş üstüne bahar bayramı

DEVRİM TOSUNOĞLU / BÜLENT ŞANLIKAN / EMRE ÖZTÜRK / SONER KAN



22 Mart’tan bu yana evden çıkmayan 65 yaş üstü vatandaşlar ilk kez 4 saatliğine boş sokakların keyfini çıkardı. AKŞAM İstanbul’un farklı semtlerinde 50 gün sonra dışarıya çıkan yaşlıların o anlarına tanıklık etti. Temiz hava ve güneşin keyfini çıkaran vatandaşlar izin saatlerinin biraz daha artırılmasını istedi.

YASAK FAYDALI OLDU

Mehmet Taylan (70): Gemi inşaatı yüksek mühendisiyim. Günler sonra ilk defa sokağa çıktım. Bu süreçte evde kalmak zor oluyor ancak insan bir süre sonra alışıyor. Sokağa çıkma yasağının salgının yayılmasını engellemek adına çok faydalı olduğunu düşünüyorum.

Coşkun Özgen (78): Bu izin bugün 4 saat yerine cumartesi ve pazar günü 2’şer saat ayrı ayrı verilse daha iyi olurdu. Yasak süresince alışveriş yapılamaması problem yaratıyor ama sağlığımız için gerekli.

MOLA BİZLERE İYİ GELDİ

Güler Ertekin (71): Sokağa çıkma yasağının yararlı olduğunu düşünüyorum. Yasakların kapsamı genişletilse daha da faydalı olacaktır. Sıkı tedbirler alınmalı ancak arada kısa molalar verilmeli. Bugünkü mola bizlere iyi geldi.

DEVLET ELİNDEN GELENİ YAPIYOR

Davut Özer Peker (88): Zamanımın çoğunu evimin balkonunda geçiriyorum. Salgın dünyayı etkisi altına aldı, bu nedenle ülke olarak dikkatli olmak durumundayız. Devletimiz bizim için elinden geleni yapıyor. Gerekli önlemler alındıktan sonra bu tarz izinlerin daha sık verilmesini temenni ediyorum.”

SALGINI ANLADIK



Abdülkadir Çakıcı (69): Türkiye’de alınan mevcut güvenlik, sağlık önlemlerine hiçbir yaşlının itiraz edeceğini düşünmüyorum. Biz yaşlılar 1970’lerde İstanbul’da kolera salgınını gören bir kuşak olduğumuz için bugün salgının da vehametini iyi anlamış durumdayız.

Yavuz Öztürk (71): Nefes aldık, rahatladık. Evde kalmak bu dönemde sağlıklı kalmaktır ancak sokağa çıkmak hayattır. Hayata katıldığımı hissediyorum.”

HASTANE YERİNE EVLERİ SEÇTİK



Maltepe’de de saat 11.00 la beraber vatandaşlar cadde ve sokaklara çıktı. Onlardan biri olan Melek Öztürkmen,”Neredeyse iki aydır evdeyiz. Evde kalmak mı hastanede yatmak mı tercihi yaptık. Evde kalmayı tercih ettik” diye konuştu.

YATALAK ANNESİNİ SIRTINDA GEZDİRDİ



Şanlıurfa’da 43 yaşındaki Mustafa Hamamcı, 22 yıldır yatalak annesini sırtında sokağa çıkardı. Hamamcı, 82 yaşındaki annesi Emine Hurma’yı sırtına aldı. Tekerlekli sandalyede duramadığı için uzun zamandır annesini evin bahçesinin dışına çıkaramayan Hamamcı, gücü tükeninceye kadar annesini sokaklarda gezdirdi.

Sizi hep böyle görmek istiyoruz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Anneler Günü ile ilgili olarak videolu mesaj yayınladı: “Büyüğümüz hanımefendiler, beyefendiler, bugün, günlerdir özlem duydukları parklarda, sokaklardaydı. Bugün, son günlerin en mutlu anları yaşandı. Sabırları için teşekkür ediyorum. Hanımefendilerin Anneler Gününü kutluyorum. Sizi hep böyle iyi görmek istiyoruz.”