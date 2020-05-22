65 yaş üstü yollara düştü! Memleket iznine rekor başvuru

İçişleri Bakanlığı’nın 65 yaş üstü vatandaşlar için getirdiği seyahat düzenlemesi büyük ilgi gördü. Kısıtlandırılan günlük hayatlarına memleketlerinde ya da tercih ettikleri illerde devam etmek isteyen vatandaşlar seyahat izin belgesinin peşine düştü. İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Saat 17.30 itibarıyla 65 yaş ve üzeri 259 bin 651 kişinin seyahat belgesi başvurusu onaylandı” denildi. 81 ilin valiliğine gönderilen seyahat izni genelgesine göre 65 yaş ve üzeri vatandaşlara en az bir ay boyunca dönmemek kaydıyla, tek yönlü olarak istedikleri yerleşim yerlerine gidiş izni verildi.

POLNET’E GİRİLECEK



İzin başvurusu yapan ve izin belgesi kabul edilen 65 yaş ve üzeri vatandaşların bilgileri POLNET üzerinden otomatik olarak gidecekleri il valilikleri ile kayıtlı olduğu aile hekimine bildirilecek. Bu sayede kayıtlı oldukları aile hekimleri tarafından gerekli takiplerinin yapılabilmesine olanak sağlanacak. İçişleri Bakanlığı seyahat izin belgesi başvuru yapabilmesi için e-devlet, İçişleri Bakanlığı, e-başvuru sistemi ve ALO 199 Vefa Destek Hattı sistemi buna uygun hale getirildiğini açıkladı. E-devlet şifresi olmayan vatandaşlar internet bankacığı şifresini kullanarak da e-devlet’e erişim sağlayabiliyor.

REFAKATÇİYE 72 SAAT



65 yaş üzeri vatandaşların seyahatleri sırasında gerekli görülmesi durumunda en az bir en fazla iki kişi refakat edebilecek. Refakatçiler için 72 saatlik seyahat izni verilecek. Refakatçilerin bu süreç içerisinde geri dönmeleri gerekecek. 72 saatlik süreyi geçirenlere cezai işlem uygulanacak.

KISITLAMA GEÇERLİ



65 yaş üstündeki vatandaşlar için geçerli olan sokağa çıkma kısıtlaması, seyahat izni ile gittikleri yerde de geçerli olacak. 65 yaş üstündekiler bu gittikleri yerde de sokağa çıkamayacak. 65 yaş üstü için verilen izin günlerinde ise kurallara uyarak dışarıya çıkabilecekler.

KAYMAKAMLIKLARA AKIN ETTİLER



65 yaş ve üzeri kişilerin seyahat izni için yayınlanan genelgenin ardından, vatandaşlar kaymakamlıklara akın etti. Küçükçekmece Kaymakamlığı’na gelen vatandaşlar, görevliler tarafından uyarılarak izin belgelerinin internet yoluyla E-Devlet üzerinden çıkarılmasını gerektiğini söyledi. İzin belgesi almak için kaymakamlığa gelen Ali Kabakulak, “Evraklarım eksik olduğu için görevliler internetten e-Devlet’ e yüklememi söyledi. Kaymakamlıktaki görevliler güzel karşıladılar. İçeride biraz yoğunluk var. Herkes memleketlerine gitmek istiyor. Kimisi yaşlı yakınları için gelmiş. Kimisi memleketteki ürünleri için gelmiş. Benimde çay ürünüm var memlekette” dedi.

PTT ÖNLERİNDE KUYRUK



65 yaş ve üzerindeki kişiler, seyahat izinlerine başvuru yapabilmek için e-Devlet şifresi almak isteyince PTT şubelerine akın etti. Ümraniye ve Sancaktepe’deki PTT önlerinde metrelerce kuyruk oluştu. Kuyrukta bekleyenler arasında zaman zaman gergin anlar yaşanırken polis ekipleri, vatandaşları sosyal mesafeye uymaları konusunda uyardı.

TERMİNALLERDE YOĞUNLUK BAŞLADI



65 yaş ve üzeri vatandaşlar için Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi’nde (AŞTİ) firmalar hazırlıklarını sürdürüyor. Başvuru belgelerini alan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, seyahat izninin ilk gününde AŞTİ’ye öğlen saatlerinde gelmeye başladı. Bir seyahat firması yetkilisi Aydın Zengin, 65 yaş üzeri birçok vatandaşın yarın ve bayramda uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasından sonraki günler için bilet aldıklarını söyledi. Zengin, “65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızı bir süredir görmüyorduk. Mutlu olduk karardan dolayı. Bizim istediğimiz, seyahat izin belgesi olması. Belgelerini gördükten sonra biletlerini verebiliyoruz.” dedi. Bir başka firma yetkilisi de bugün 65 yaş ve üzeri vatandaşlara çok yoğun bir bilet satışı olmadığını ama sonraki günler içir hazırlıklarını sürdürdüklerini kaydetti.

HES KODUYLA VİRÜSE KARŞI GÜVENLİ SEYAHAT



“Hayat Eve Sığar” (HES) mobil uygulaması güncellenerek, seyahatlerde kullanılacak HES kodu eklendi. Vatandaşlar, tüm ulaşım süreçlerinde Hayat Eve Sığar Mobil Uygulaması üzerinden ya da kısa mesaj yoluyla HES kodu alacak.

UYGULAMA BUTONU

HES kodu, bilet alınırken ilgili seyahat firması ile paylaşılacak, böylece tüm yolcuların Kovid-19 riski taşıyıp taşımadığı sorgulanabilecek ve riskli kişilerin seyahati onaylanmayacak. HES kodu, “Hayat Eve Sığar” mobil uygulaması üzerinden “HES kodu işlemleri” bölümüne girilerek alınabilecek. Ardından “HES kodu oluştur” butonuna tıklanacak ve kod kullanım süresi seçilecek ve kod oluşturulacak. Vatandaşlar, kodu, hangi kurumla paylaştığının listesini görüntüleyebilecek, dilerse iptal edebilecek ya da yetkilerini kaldırabilecek. Kodun seyahat bitiş tarihinden en az 7 gün daha geçerli olması gerekecek. Paylaşım süresinin belirtilmemesi halinde kodun süresi 1 yıl ile sınırlandırılacak.

RİSK VARSA ONAY YOK



Seyahat firması, HES kodu ile kişinin sağlık durumunu sorgulayacak, risk olması halinde seyahat onaylanmayacak. Türk Hava Yolları iç hat uçuşlarında yolcu kabulü kişiye özel HES kodu ile sağlanacağını uçuşa elverişli olmayan yolcuların ise uçuşa alınmayacağını açıkladı.