65 yaş üstü vatandaşlara uyarı: İlaçlarınız yanınızda olsun, bol sıvı tüketin

21 Mart’tan sonra bu pazar ilk kez sokağa çıkacak olan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları bulunan vatandaşlara Uzm. Prof. Dr. Servet Kayhan önemli uyarılarda bulundu:

• Sokağa çıkarken ilaçlarınızı mutlaka yanınızda bulunurun ve bol sıvı tüketin.

• Evde kalınacak dönem de dahil olmak üzere gün içerisinde yarım saat hafif egzersizler öneriyoruz.

• Özellikle yürüme problemi bulunan ve kronik rahatsızlığı olan kişiler, dışarıya mutlaka refakatçileriyle çıkmalıdır. Eğer kimsesi yoksa Vefa Sosyal Destek Gruplarından talep edilebilir.

• Kalabalık ortamlara girmeyin, maskesiz asla sokağa çıkmayın, evinizden uzaklaşmayın.

• Bu yaş grubu bireylerde uzun süre evde hareketsiz kalmaya bağlı kalp ve damar problemleri riski yüksek olduğu için yürürken ara ara dinlenmelerini öneriyoruz.