65 yaş üstü vatandaşlar 1 ay dönmemek üzere memleketlerine doğru yola çıktı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararla gittikleri yerde en az 1 ay kalmak koşuluyla seyahat etmelerine izin verilen 65 yaş üstü vatandaşlar, izinle belgeleriyle memleketlerine gitmek için geceden Esenler 15 Temmuz Demokrasi Otogarına geldi. Ramazan Bayramı'nı memleketlerinde geçirmek isteyen 65 yaş üstü vatandaşlar, otogara aileleri ile gelerek otobüslerini bekledi. Yolculuk yapacak olan vatandaşlar otobüs saatleri gelince de sosyal mesafe kuralına uyarak otobüsteki yerlerini aldı. Seyahat edecek yolcuların ve firma yetkililerinin maskeyle eldiven takarak önlem aldıkları da görüldü. Firma yetkilileri yolculuk yapacak vatandaşların izin belgelerini kontrol ettikten sonra otobüs hareket etti.

"SAĞLIK BAKANIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Otobüs ile yolculuk yapacak olan Mehmet Yıldız, "Evet bende yolculuk yapacağım, Uşak'a gidecek bilet bulamadığım için Manisa'ya gideceğim. Manisa'dan da Uşak'a gideceğim. Ben Sağlık Bakanımıza bir sefer teşekkür ediyorum. Sıkılmıştık, bunalmıştık iki buçuk aydır. Şimdi bizim öyle güzel oldu ki, en azından bir havamız değişecek rahatladık. Memleketi de görmüş olacağız. İnşallah Bayramdan sonra daha iyi olur, bu sıkıntılar da geçer. Ben bazı gençlere bir öğüt vermek istiyorum. Birbirlerine çok yaklaşıyorlar. Gece 00.00'dan sonra sokağa çıkıyorlar sanki bayram varmış gibi. Her taraf kapalı olduğu halde geziyorlar, virüs böyle tükenmez. Çok dikkat etmeleri lazım, şimdiye kadar dikkat etselerdi çoktan biterdi. İnşallah Bayram sonra da biter rahatlarız" dedi.

YOLA ÇIKTILAR

65 yaş üstü vatandaşlar memleketlerine gitmek için dün akşam saatlerinden itibaren yola çıktı.

D-100 Karayolu, Tuzla mevkiindeki polis kontrol merkezinde bu sabah saatlerinden itibaren yoğunluk yaşanıyor, araç kuyruğu oluştu. Denetim noktasındaki yoğunluğa İstanbul'dan ayrılmak isteyen 65 yaşı üstü kişilerin neden olduğu belirtiliyor. İzin belgesi olanların geçişine müsaade edilirken, izin belgesi olmayanlar ise geri gönderildi.

İZİN BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERE SMS İLE BİLGİ VERİLİYOR

65 yaş üzeri vatandaşlar seyahat izin belgesi taleplerini ise elektronik ortamda E-Devlet, İçişleri Bakanlığı, e-başvuru sistemi ve Alo 199 Vefa Destek Hattı üzerinden yapabiliyor. İzin belgesi kabul edilen vatandaşlara SMS ile bilgilendirme yapılıyor. Ayrıca, izin belgelerinin çıktıları da E-Devlet üzerinden alınabilecek.

65 YAŞ ÜSTÜ 19 BİN 199 KİŞİYE SEYAHAT İZNİ VERİLDİ

Öte yandan İçişleri Bakanlığı'nın twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, dün saat 13.30 itibariyle seyahat izni verilen 65 yaş ve üstü kişi sayısının, 109 bin 116 olduğu bildirildi.

"BİRKAÇ DAKİKADA İZİN VERDİLER"

Eşi ile birlikte yazlıklarına giden 80 yaşındaki Hamdi Albayram, "Çanakkale'ye yazlığa gidiyorum. Evim orada, orada kalıyoruz devamlı. Çocuklar E-Devletten başvurdu, birkaç dakika zarfında izin verdiler. Eşimle Çanakkale'ye doğru yola çıktık" dedi.

"MEMLEKETE GİDİYORUZ"

Ailesi ile memleketine giden 65 yaşındaki Muhammet Köroğlu ise, "Kastamonu'ya memleketime gidiyoruz. Kardeşlerim ve babamla beraberiz. Telefondan E-Devletten izin aldık." diye konuştu.

DHA