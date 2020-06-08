65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı? 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman sona erecek?

Koronavirüs ile mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu tarafından birçok önlem ve tedbir alındı. Bunların en başında 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı yer alıyordu. Kontrollü sosyalleşme adımlarının atılması ile beraber birçok yasak kalktı ve bazı katı kurallar gevşetildi. 65 yaş üzeri vatandaşlar da kendilerine uygulanan yasağın kalkıp kalkmayacağını merak etmeye başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın TRT 1 canlı yayınında konuyla ilgili açıklama yapması bekleniyor. 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı? sorusunun cevabına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.



65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKTI MI?

Koronavirüs önlemleri kapsamında Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu tarafından birçok önlem alındı. Bunların en başında ise büyük risk gurubunda olan 18 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı yer alıyor. Birçok yasağın kalkması ile birlikte vatandaşlar “65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman sona erecek?” sorusunu araştırmaya başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu akşam (8 Haziran) TRT 1 canlı yayınında konuyla ilgili bir açıklama yapması bekleniyor.