65 yaş üstü için Vefa Sosyal Destek

İçişleri Bakanlığı’nın Twitter hesabından duyurduğu, valilik ve kaymakamlıklar bünyesinde kurulan “65 yaş üstü Vefa Sosyal Destek Grubu”nun çalışmaları kapsamında vatandaşlara evde hizmet veriliyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında evden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar ile kronik hastaların mağdur olmaması için oluşturulan destek grupları, vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamak için harekete geçiyor. İllerde valiler, ilçelerde kaymakamlar tarafından yürütülen çalışmalardan yararlanmak isteyen vatandaşların 112, 155 veya 156 numaralarını araması halinde, yetkilendirilen kamu görevlisi, ekipler ve araç ilgili adreslere yönlendiriliyor.

KAYMAKAMLAR ÇALIŞIYOR



Sarıyer Kaymakamı Mehmet Özer, toplam 812 vatandaşa ulaşıldığını söyledi. Zeytinburnu Kaymakamı Mehmet Makas da hem yerel yönetimleri hem de kamu kurum ve kuruluşlarını bu çalışmanın içerisine aldıklarını söyledi. Arnavutköy Kaymakamı Ahmet Odabaş ise 65 yaş üstü 173 hanede tek başına yaşayan vatandaşın tespit edildiğini bildirdi.

MİNİBÜSLER +65 YOLCU ALMAYACAK



İstanbul’da hatlı minibüs şoförleri, korona virüsüne karşı tedbirler kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların evlerinde kalması için ilginç bir adım attı. Minibüs şoförleri, sokağa çıkma yasağının ardından 65 yaş üstü vatandaşları minibüslerine almamaya başladı. Minibüs şoförü, “Devletimizin aldığı karara bağlı olarak 65 yaş üstü yolcuları almıyoruz. Evlerine dönmeleri konusunda uyarıyoruz. Hijyen olarak da zaten müsait değil, virüs var. Devletimizin aldığı kararı olumlu buluyorum” dedi.