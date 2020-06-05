65 yaş üstü için 4 gün formülü

◗ OSMAN NURİ CERİT/ANKARA

Sadece pazar günleri kısıtlamanın kaldırıldığı 65 yaş üstünün izin günün 4 güne çıkarılması, haziranın ortası ya da sonuna doğru kısıtlamanın tamamen kaldırılması planlanıyor.

Ayrıca, 18 yaş altı gençlere ise sokağa çıkma izinlerinin 3 güne çıkarılması öngörülüyor.

Erdoğan’ın, “Büyüklerimiz bizim için çok değerli. Virüsün onlara bulaşma riski yüksek. O nedenlerisk grubundaki vatandaşlarımıza özel bir ihtimam gösteriyoruz” ifadelerini kullandığı öğrenildi.



