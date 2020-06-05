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  3. 65 yaş üstü için 4 gün formülü
05 Haziran 2020 Cuma 12:33 | Son Güncelleme:

65 yaş üstü için 4 gün formülü

65 yaş üstü için 4 gün formülü

AK PARTİ MYK toplantısında, 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma izninin arttırılması konusu da gündeme geldi.

◗ OSMAN NURİ CERİT/ANKARA

 Sadece pazar günleri kısıtlamanın kaldırıldığı 65 yaş üstünün izin günün 4 güne çıkarılması, haziranın ortası ya da sonuna doğru kısıtlamanın tamamen kaldırılması planlanıyor.

Ayrıca, 18 yaş altı gençlere ise sokağa çıkma izinlerinin 3 güne çıkarılması öngörülüyor.

Erdoğan’ın, “Büyüklerimiz bizim için çok değerli. Virüsün onlara bulaşma riski yüksek. O nedenlerisk grubundaki vatandaşlarımıza özel bir ihtimam gösteriyoruz” ifadelerini kullandığı öğrenildi.


65 yaş üstü için 4 gün formülü
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