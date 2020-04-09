62 maddelik torba yasada neler var? Yeni torba yasa maddeleri neler? İşte yanıtı

Yeni torba yasa gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. KYK borçlarından salgın nedeni ile ücretsiz izne çıkanlara kadar birçok kişiyi ilgilendiren düzenleme mecliste görüşülüyor. Toplam 62 maddeden meydana gelen torba yasa ile ilgili merak edilen detaylar haberimizde yer alıyor.

TORBA YASADA NELER VAR?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından kabine toplantısında yapılan sunumda, bakanlıkların salgına karşı alacakları tedbirler için gerekli olan yasal düzenleme ihtiyaçları ortaya konuldu. Başkan Erdoğan’ın verdiği talimat sonrası Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın başkanlığında bir haftadır yürütülen çalışmaların bu hafta sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.

KYK BORÇLARININ ERTELENMESİ

62 maddelik torba yasa taslağında KYK borçlarıyla ilgili bölüm şu şekilde; "Öğrenim kredisi alan öğrencilerin borcu, kredinin verildiği tarihten öğrenim süresi bitimine kadar geçen sürede verilen kredi tutarlarına, Türkiye İstatistik Kurumu yurt içi üretici fiyat endeksindeki (Yİ-ÜFE) artışlar uygulanacak hesaplanacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı, endeks ile belirlenen tutarları yarıya kadar indirmeye, Cumhurbaşkanı tarafından mücbir sebep hali ilan edilen dönemlerde Yİ-ÜFE uygulamadan ertelemeye yetkili olacak."

İŞTEN ÇIKARILMA YASAĞI

Hazırlanan teklifin kabul edilmesi halinde işten çıkarma 3 ay süreyle yasaklanacak ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 6 aya kadar uzatılabilecek.Fesih yasağı olan işveren, işçileri ücretsiz izne çıkarabilecek. Ücretsiz izne çıkarılan işçilere, işsizlik fonundan günlük 39.24 TL ödenecek. Ayrıca 15 Mart'tan sonra işten çıkartılan ve işsizlik maaşı alamayan işçilere de aynı miktar ödenecek.

ÜCRETSİZ İZNE ÇIKARILANA MAAŞ DESTEĞİ

Hazırlanan 62 maddeden oluşan taslağa göre, ücretsiz izne ayrılan işçiye günlük 39 lira 24 kuruş (ayda 1.177 lira) ödenecek. 15 Mart'tan itibaren işten çıkarılan ve işsizlik maaşı alamayan kişiler de bu haktan faydalanabilecek.