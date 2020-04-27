618 Türk vatandaşı Suudi Arabistan ve Katar'dan Türkiye'ye getirildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla başlatılan tahliye operasyonu sürüyor.

Bu kapsamda, biri bebek 162 Türk vatandaşını Katar'dan getiren THY'nin "Karadeniz" uçağı, saat 21.00'de Esenboğa Havalimanı'na indi.

Uçağa ilk olarak sağlık görevlileri girdi ve yolcuların vücut ısılarını ölçtü.

Pasaport kontrolü yapılan yolcular apronda bekletilen otobüslerle karantina sürecini geçirecekleri Kredi ve Yurtlar Kurumu yurduna yerleştirilmek üzere Çankırı'ya gönderildi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Bugün Suudi Arabistan ve Katar’da yurda dönüş bekleyen 618 vatandaşımızı ülkemize getirdik. Emeği geçen çalışma arkadaşlarımıza, sahadaki fedakar görevlilerimize ve elbette THY‘mize gönülden teşekkürler."