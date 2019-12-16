600 yıllık Er-Rızk Camii, Hasankeyf’ten böyle taşındı

Batman Hasankeyf’te inşa edilen Ilısu Barajı nedeniyle eserlerin sular altında kalmaması amacıyla daha önce 6 tarihi eser, Dicle Nehri kıyısındaki Kültürel Park’a taşındı. Eserler, burada aynı mimariyle yeniden inşa edildi. Eyyubi meliki Ebu’l Mefahir Süleyman tarafından 1409’da Dicle Nehri kıyısında yapılan El Rızık Camii’nin minaresi de bir süre önce taşındı.

El-Rızık Camii, Eyyubi meliki Ebu’l Mefahir Süleyman tarafından 1409’da Dicle Nehri kıyısında yapıldı.

1700 TONLUK TAŞINMA

Tarihi caminin kalan bin 700 tonluk gövde kısmı, kurulan özel platformla dün 4 saatlik çalışmayla Kültürel Park’a ulaştırıldı. Tarihi caminin gövdesi, 7 saatlik yolculuğun ardından Kültürel Park’ta yeniden inşa edilecek.

YENİDEN İNŞA EDİLDİLER

Er-Rızk Camii’nin taşınmasıyla 12 bin yıllık Hasankeyf İlçesi’ndeki tarihi eserlerin tamamı taşınmış oldu. Artuklu Hamamı, Sultan Süleyman Koç Camii, İmam Abdullah Zaviyesi, Er-Rızık Camii minaresi, Zeynel Abidin Türbesi, Eyyubi (Kızlar) Camii ve kale giriş orta kapısı, su altında kalacak ilçenin, 2 kilometre mesafesinde yine Dicle Nehri kıyısında kurulan Kültürel Park’ta yeniden inşa edildi.

(DHA)