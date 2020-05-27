60 gün okyanusta mahsur kaldı, Türkiye kurtardı

60 gün boyunca 3 bin mürettebatla kalan Çubuk, 9 Mayıs’ta THY’ye ait uçakla arkadaşlarıyla birlikte Muş’a getirilerek karantinaya alındı ve ardından ailesine kavuştu. Çubuk o süreci şöyle anlattı: “60 gün ayağımız karaya değmedi. Almanya’da bir limana inerken gemide pozitif vakalar çıktı, yine mahsur kaldık. Karantina bitti, çifte bayram yapıyoruz.”