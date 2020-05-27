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  3. 60 gün okyanusta mahsur kaldı, Türkiye kurtardı
27 Mayıs 2020 Çarşamba 02:50 | Son Güncelleme:

60 gün okyanusta mahsur kaldı, Türkiye kurtardı

60 gün okyanusta mahsur kaldı, Türkiye kurtardı

Antalya'da yaşayan Harun Çubuk (33), 106 Türk personelin de görev yaptığı cruise gemisinde çalışırken, Atlas Okyanusu'nda mahsur kaldı.

60 gün boyunca 3 bin mürettebatla kalan Çubuk, 9 Mayıs’ta THY’ye ait uçakla arkadaşlarıyla birlikte Muş’a getirilerek karantinaya alındı ve ardından ailesine kavuştu. Çubuk o süreci şöyle anlattı: “60 gün ayağımız karaya değmedi. Almanya’da bir limana inerken gemide pozitif vakalar çıktı, yine mahsur kaldık. Karantina bitti, çifte bayram yapıyoruz.”


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