27 Mayıs 2020 Çarşamba 02:50 | Son Güncelleme:
60 gün okyanusta mahsur kaldı, Türkiye kurtardı
Antalya'da yaşayan Harun Çubuk (33), 106 Türk personelin de görev yaptığı cruise gemisinde çalışırken, Atlas Okyanusu'nda mahsur kaldı.
60 gün boyunca 3 bin mürettebatla kalan Çubuk, 9 Mayıs’ta THY’ye ait uçakla arkadaşlarıyla birlikte Muş’a getirilerek karantinaya alındı ve ardından ailesine kavuştu. Çubuk o süreci şöyle anlattı: “60 gün ayağımız karaya değmedi. Almanya’da bir limana inerken gemide pozitif vakalar çıktı, yine mahsur kaldık. Karantina bitti, çifte bayram yapıyoruz.”