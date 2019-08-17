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  3. 60 dalgıç onlar için daldı! Su altında andılar

60 dalgıç onlar için daldı! Su altında andılar

60 dalgıç onlar için daldı! Su altında andılar

Merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan 7,4 büyüklüğündeki Marmara Depremi'nde yaşamını yitirenler, su altında anıldı.

Değirmendere Sualtı Topluluğu'nca (DESSAT) fay hattının, kıyıdaki otel, vapur iskelesi, çay bahçesi, ev gibi yapıları denize çekmesiyle Değirmendere sahilinin 180 metre açığındaki "su altı şehri"ne dalış gerçekleştirildi.

Yüksek inşaat mühendisi, mimar ve deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki'nin de aralarında bulunduğu 60 dalgıç, gün boyunca gerçekleştirdikleri dalışlarla depremde yaşamını yitirenleri andı.

DESSAT lideri, su altı arama kurtarma ve dalış eğitmeni Murat Kulakaç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Marmara Depremi’nin yıl dönümü dolayısıyla her yıl olduğu gibi bu yıl da anı dalışı organizasyonu düzenlediklerini bildirdi.

Murat Kulakaç, "Burada dalan arkadaşlarımız mutlaka etkileniyorlar ama depremin 20. yılı olması nedeniyle sudan çıkan arkadaşlarımızın hüznünü net bir şekilde gördük, çok duygusal anlar yaşadılar. Bunlar üzücü ama unuttuğumuz deprem gerçeğini hatırlatan olaylar." diye konuştu.

(AA)

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