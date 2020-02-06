Kayseri'de okullar tatil mi 6 Şubat? Son dakika Kayseri'de hangi ilçelerde okullar tatil?
Son dakika haberine göre Kayseri'de iki ilçede okullar tatil edildi. Vatandaşlar "6 Şubat Kayseri'de okullar tatil mi? Son dakika Kayseri'de okullar hangi ilçelerde tatil?" sorularının yanıtını araştırmaya başladı.. Detaylar haberimizde..
6 Şubat Kayseri'de okullar tatil mi? Kayserililer tarafından merak ediliyor. Son dakika haberine Kayseri'de iki ilçede okullar tatil edildi. Vatandaşlar hangi ilçelerde okulların tatil edildiğini öğrenmek için inernet aramalarını yoğunlaştırdı.
KAYSERİ'DE HANGİ İLÇELERDE OKULLAR TATİL?
Kayseri'de, şiddetli rüzgar nedeniyle bir cami ile bazı evlerin çatıları uçtu. Park halindeki araçlar uçan çatılar nedeniyle hasar gördü. Kayseri'nin Hacılar ve Akkışla ilçelerinde olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime bugün ara verildi.
Kayseri'de şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgar nedeniyle Uğurevler Camisi'nin çatısı ile bazı evlerin çatıları uçtu. Çatılardan düşen parçalar park halindeki otomobillere isabet etti.
KAYSERİ HAVA DURUMU 6 ŞUBAT
Akkışla 4 derece Karla karışık yağmurlu
Bünyan 5 derece Karla karışık yağmurlu
Develi 4 derece Karla Karışık yağmurlu
Felahiye 5 derece Karla Karışık yağmurlu
Hacılar 4 derece karla karışık yağmurlu
İncesu 6 derece Karla karışık yağmurlu
Kocasinan 7 derece Yağmurlu
Melikgazi 7 derece Yağmurlu
Özvatan 4 derece Karla karışık yağmurlu
Pınarbaşı 3 derece Karla karışık yağmurlu
Sarıoğlan 5 derece Karla karışık yağmurlu
Sarız 2 derece Karla karışık yağmurlu
Talas 5 derece Karla karışık yağmurlu
Tomarza 2 derece Karla karışık yağmurlu
Yahyalı 5 derece kuvvetli yağmurlu
Yeşilhisar 4 derece Karla karışık yağmurlu