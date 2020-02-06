Kayseri'de okullar tatil mi 6 Şubat? Son dakika Kayseri'de hangi ilçelerde okullar tatil?

6 Şubat Kayseri'de okullar tatil mi? Kayserililer tarafından merak ediliyor. Son dakika haberine Kayseri'de iki ilçede okullar tatil edildi. Vatandaşlar hangi ilçelerde okulların tatil edildiğini öğrenmek için inernet aramalarını yoğunlaştırdı.

KAYSERİ'DE HANGİ İLÇELERDE OKULLAR TATİL?

Kayseri'de, şiddetli rüzgar nedeniyle bir cami ile bazı evlerin çatıları uçtu. Park halindeki araçlar uçan çatılar nedeniyle hasar gördü. Kayseri'nin Hacılar ve Akkışla ilçelerinde olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

Kayseri'de şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgar nedeniyle Uğurevler Camisi'nin çatısı ile bazı evlerin çatıları uçtu. Çatılardan düşen parçalar park halindeki otomobillere isabet etti.

KAYSERİ HAVA DURUMU 6 ŞUBAT

Akkışla 4 derece Karla karışık yağmurlu

Bünyan 5 derece Karla karışık yağmurlu

Develi 4 derece Karla Karışık yağmurlu

Felahiye 5 derece Karla Karışık yağmurlu

Hacılar 4 derece karla karışık yağmurlu

İncesu 6 derece Karla karışık yağmurlu

Kocasinan 7 derece Yağmurlu

Melikgazi 7 derece Yağmurlu

Özvatan 4 derece Karla karışık yağmurlu

Pınarbaşı 3 derece Karla karışık yağmurlu

Sarıoğlan 5 derece Karla karışık yağmurlu

Sarız 2 derece Karla karışık yağmurlu

Talas 5 derece Karla karışık yağmurlu

Tomarza 2 derece Karla karışık yağmurlu

Yahyalı 5 derece kuvvetli yağmurlu

Yeşilhisar 4 derece Karla karışık yağmurlu