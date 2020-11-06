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  • 6 Kasım On Numara sonuçları bugün saat kaçta açıklanacak? On Numara hangi günler var?
06 Kasım 2020 Cuma 18:21 | Son Güncelleme:

6 Kasım On Numara sonuçları bugün saat kaçta açıklanacak? On Numara hangi günler var?

6 Kasım On Numara sonuçları bugün saat kaçta açıklanacak" On Numara hangi günler var"

MPİ On Numara çekilişi bu akşam gerçekleştirilecek. On Numara 6 Kasım 2020 sonuçları ile beraber şanslı numaralar belli olacak. Pazartesi ve cuma günleri düzenlenen çekiliş kolay yoldan para kazanmak isteyen kişiler tarafından tercih ediliyor. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen çekiliş ‘millipiyangonoline.com' adresi üzerinden canlı olarak yayınlanıyor. Peki, On Numara çekilişi hangi günler var?

Milli Piyango İdaresi On Numara sonuçları bugün düzenlenecek çekilişin ardından belli olacak. MPİ On Numara çekilişinde 1’den 80’e kadar sıralı sayı kümesi içerisinden çekilen 22 top arasından 10 şanslı numarayı doğru tahmin edenler büyük ikramiyenin sahibi oluyor. Dileyenler çekilişi ‘millipiyangoonline.com’ adresi üzerinden canlı olarak takip edebiliyor. Son çekilişte 10 bilen 1 kişi 250.588,60 TL’nin sahibi oldu. On Numara 6 Kasım 2020 sonuçları saat kaçta açıklanacak?

6 KASIM EKİM ON NUMARA SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

On Numara çekiliş sonuçları bu akşam saat 20.00’de açıklanacak. Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişin sonuçları belli olur olmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

GEÇEN HAFTANIN SONUÇLARI

On Numara sonuçları 2 KASIM Pazartesi: 1, 2, 10, 12, 15, 23, 25, 33, 34, 35, 37, 38, 41, 48, 53, 54, 57, 60, 67, 71, 73, 79

ON NUMARA OYUNUNDA;

Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile (6) ve (7) bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

(8) ve (9) bilenlerin ikramiyelerini bayiler veya Milli Piyango İdaresi Şubeleri,

(10) bilenlerin ikramiyeleri Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce ödenir.

ON NUMARA NEDİR?

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir.

<p>Editör:</p><p><a href='#0'>ayse.tunali@turkmedya.com.tr</a></p><p>Kurgu:</p><p><a h

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