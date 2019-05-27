Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,0698
  • 6,8042
  • 250.885
  • 86.072
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. 6 ilde 1 uzman çavuşun da bulunduğu 23 kişinin yakalanması için gözaltı kararı verildi

6 ilde 1 uzman çavuşun da bulunduğu 23 kişinin yakalanması için gözaltı kararı verildi

6 ilde 1 uzman çavuşun da bulunduğu 23 kişinin yakalanması için gözaltı kararı verildi

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY ve PKK silahlı terör örgütleri ile yabancı uyruklu şahısları yurtdışına kaçırma girişiminde bulunduğu ileri sürülen 1 uzman çavuşun da bulunduğu 23 kişinin yakalanması için gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Örgütlü olarak göçmen kaçakçılığı yapmak suçundan Muğla merkezli aralarında İstanbul, İzmir, Kocaeli, Tekirdağ ve Mersin illerinde FETÖ/PDY ve PKK silahlı terör örgütü üyeleri ile Suriye, Irak, Filistin ve Afganistan uyruklu şahısları kaçak yollardan yurtdışına kaçırmaya teşebbüs eden aralarında halen Marmaris Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda görevli bir uzman çavuşunda bulunduğu toplam 23 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve el koyma talimatı verilmiştir" denildi.

(DHA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Genç şarkıcının kardeşi oyuncu oluyor
Danla ve Enis Serenay'dan mı bahsediyor?
Şarkıcı Moby Natalie Portman'dan özür diledi
İsmail de köyden ev aldı!
Tolgahan Sayışman oğlunun yüzünü ilk kez gösterdi

O İlimizde 600 Ton Taşla Yapıldı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Türkiye, Rusya'yla S-500 üretimine katılacak

Temmuzda, tüm emeklilerin hem maaşları hem de ek ödemeleri 53 ila 223 lira artacak