6 başvurunun tamamına ret! AİHM FETO'ya Türkiye'yi gösterdi

FETÖ’nün elebaşı Fetullah Gülen, 2015’te kendisi ve örgüt hakkında bazı gazetelerde yayımlanan haberlerle ilgili tekzip taleplerinin mahkemeler tarafından reddedilmesiyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini ileri sürerek AİHM’e başvurdu.

AYM AYRIMCI SUÇLAMASI



Ayrıca, bu konuda kabul edilemez bulunan bireysel başvurularının, Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından birleştirilerek değerlendirilmesi nedeniyle de adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini savunan Gülen, kendisine karşı ayrımcılık yapıldığını iddia etti. Başvuruları birleştirerek incelemeye alan AİHM, başvurunun tekzip taleplerinin mahkemeler tarafından reddedilmesiyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiasına yönelik bölümünü özel hayatın korunması hakkı kapsamında değerlendirdi.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Gülen’in söz konusu yazılar hakkında tazminat davası açmadığını ve suç duyurusunda bulunmadığını belirtti. Türk tazminat ve ceza hukukunun başvuranın kişilik haklarını korumak için yeterli teminatı sağladığını belirten AİHM, başvurunun bu bölümünü iç hukuk yollarının tüketilmemesi nedeniyle kabul edilemez buldu.

İÇ HUKUK YOLU TÜKETİLMEDİ



AİHM, bireysel başvuruların Anayasa Mahkemesi tarafından birleştirilerek değerlendirilmesi ve yetersiz gerekçeler içermesi nedenleriyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiasını açıkça dayanaktan yoksun buldu, başvurunun bu konudaki kısmını da reddetti. AİHM, teröristbaşı Gülen’in, başvuruya konu süreçlerde kendisine ayrımcılık yapıldığı, etkili başvuru yolu sağlanmadığı şikayetlerini de iç hukuk yollarının tüketilmemesi nedeniyle kabul edilemez buldu.