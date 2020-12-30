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30 Aralık 2020 Çarşamba 19:22 | Son Güncelleme:

6 bakan 'ekonomi ve reform' gündemiyle bir araya geldi

6 bakan 'ekonomi ve reform' gündemiyle bir araya geldi
AA

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Adalet, Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar, Tarım ve Orman, Ticaret ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanları ile bir araya geldi. Bakan Elvan, "Değerli bakanlarımızla ekonominin genel görünümünü ve önümüzdeki dönemin reform gündemini değerlendirdiğimiz bir toplantı gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın ev sahipliğinde 6 bakanın katılımıyla "ekonomi ve reform" gündemine ilişkin bir toplantı gerçekleştirildi.

AA'nın aktardığı habere göre, Hazine ve Maliye Bakanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel katıldı.

Toplantıya ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulunan Bakan Elvan, şu ifadeleri kullandı:

"Değerli bakanlarımızla ekonominin genel görünümünü ve önümüzdeki dönemin reform gündemini değerlendirdiğimiz bir toplantı gerçekleştirdik."
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