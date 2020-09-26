6-8 Ekim'de 2. dalga

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ayn el Arab (Kobani) bahanesiyle 2014’te düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturma kapsamında 7 ilde 82 kişi için gözaltı kararı verdi. Terörle mücadele ekiplerince düzenlenen eşzamanlı operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında eski milletvekili ve HDP’li Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, HDP’li RTÜK üyesi Ali Ürküt, eski HDP milletvekilleri Ayla Akat Ata, Sırrı Süreyya Önder, Altan Tan, Nazmi Gür, Emine Beyza Üstün, Emine Ayna, MYK üyesi Alp Altınörs ile mevcut ve eski HDP yöneticilerinin bulunduğu öğrenildi. Aynı dosya kapsamında HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ tutuklu bulunuyor.



PKK ELEBAŞLARI LİSTEDE



Operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı verilenler arasında, terör örgütü PKK’nın sözde dağ kadrosunda yönetici konumunda olan Cemil Bayık, Ali Haydar Kaytan, Rıza Altun, Duran Kalkan, Murat Karayılan, Zübeyir Aydar, Remzi Kartal, Sabri Ok, Salih Müslüm Muhammed ile kadın yapılanmasında yer alan Hacire Ateş de bulunuyor.

9 AYRI SUÇ İŞLENDİ



İşlenen suçların dökümü yapıldı. Buna göre, cinayet (37), cinayete teşebbüs (29), mala zarar verme (3777), alıkoyma (25), hırsızlık (395), yağma (15), konut dokunulığı ihlali (308), Türk Bayrağını Yakma (13), Atatürk Kanunu’na Muhalefet (7) suçları işlendi.

7 VEKİLE FEZLEKE



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, olayların yaşandığı tarihte MYK üyesi olan 7 HDP milletvekili hakkında fezleke düzenleneceği bildirildi. 2014’te HDP MYK’sında yer alan ve halen vekil olan isimler şunlar: Garo Paylan, Hüda Kaya, Meral Danış Beştaş, Sezai Temelli, Serpil Kemalbay, Pervin Buldan. Savcılık 61 şüphelinin bir kısmının örgütün dağ kadrosunda olduğunu bir kısmının da yurt dışında bulunduğunu açıkladı.

SOKAK ÇAĞRILARI DOSYADA



Gözaltı kararı verilen şüphelilerin, olay tarihinde, sosyal medyadan halkı sokağa çağıran paylaşımları ve açıklamaları tek tek dosyada toplandı. Dosyaya giren bazı örnekler şöyle:

• “…Kobani’de yaşanan katliam girişimine karşı 7’den 70’e bütün halklarımızı sokağa, alan tutmaya çağırıyoruz.”

• “..Herkes alanlarda olmalı ve Kobani’nin yankılanan sesi dünyaya duyurmalıdır…”

• “…Bundan böyle her yer Kobani’dir.”

• “…Kobani düşerse Ankara da düşer. Kürtler de kendi kaderini tayin eder…”

MUHALEFET HDP’Yİ KORUMA ALTINA ALDI



HDP’lilere yönelik gözaltılara Millet İttifakı’nı oluşturan partilerden ve Gelecek Partisi’nden tepki geldi.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, “Aradan tam 6 yıl geçmiş, soruşturulmuş, ifade vermiş ve yargılanmışlar. Bu sabah yapılan gözaltılar Saray’a düğün hediyesidir” mesajını paylaştı.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da gözaltı talimatı veren savcıyı hedef aldı.

‘UYDURUK’ DEDİLER



CHP’li Tuncay Özkan ise “Yüzlerce insan, uydurulmuş gerekçelerle zulm altına alınıyorsa, bedeli ağır olur. Zalimler unutmasın adalet er geç herkese lazım olur” mesajını paylaştı.

Gelecek Partisi Sözcüsü Selim Temurci ise Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın derhal gözaltılarla ilgili elindeki yeni bulguları kamuoyuyla paylaşması gerektiğini söyledi.

Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın “Adalete olan güven sarsılmaya devam ediliyor” dedi. İyi Partili Lütfi Türkkan ise “Doların yükselmesini önlemek istiyorsanız, bir çözüm önereceğim: Demokrasi... Daha çok demokrasi” ifadelerini kullandı.