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596 uyuşturucu satıcısı kıskıvrak

596 uyuşturucu satıcısı kıskıvrak

Mobil Okul Timleri, 2019’da 39 ilçedeki güvenlik çalışmalarında 11 bin 260 şüpheliyi yakaladı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Mobil Okul Timleri’nin çalışmaları  2017-2018 eğitim öğretim yılında İstanbul Güvenli Eğitim Projesi kapsamında hazırlanıp, 39 ilçede başlatılmıştı. Proje ilk başladığında 39 ilçede 40 ekip bulunurken 2019 yılında okul çevrelerdeki ekip sayısı 65’e çıkartıldı. Okul çevresindeki huzur ve güveni sağlamakla sorumlu olan MOT’lar, 2019 yılı içerisinde 95 bin 599 okulun çevresinde güvenliği sağlarken, 56 bin 406 okul servisi denetlendi. 2 bin 625 servise eksik kural ihlalinden dolayı işlem yapıldı. MOT’lar 75 kesici ve delici alet, 115 silah, 14 bin 274 paket kaçak sigara ve 14 kilo 238 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Bir yılda uyuşturucu madde satışı yapan ya da kullanan 596 şüpheli hakkında ise adli işlem yapıldı.

(DHA)

 


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