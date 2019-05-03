585 yıllık Osmanlı kervansarayı restore ediliyor

İhsaniye ilçesine bağlı Döğer beldesinde, Sultan 2. Murad tarafından 1434 yılında yaptırılan kervansaray, bölgedeki en önemli Osmanlı eserleri arasında yer alıyor.

Döğer Belediye Başkanı Mehmet Demirel, AA muhabirine, kervansarayın beldedeki en önemli Osmanlı eseri olduğunu söyledi.

İki bölümden oluşan kervansarayın, yolcuların konaklaması için yapılan bölümünün bugün misafirhane olarak kullanıldığını belirten Demirel, "Burası zaman zaman günümüzde de ziyaretçi akınına uğruyor. Turizm bölgesine ve Frig Vadisi'ne yakın olması sebebiyle yurt içi ve yurt dışından ziyaretçileri misafir ediyor." dedi.

Kervansarayın, halen düğünlerde ve çeşitli etkinliklerde kullanıldığını anlatan Demirel, şöyle konuştu:

"Burayı büyük bir restoran yapıp, üzerini de kafe şeklinde düzenleyerek misafirlerimizin hizmetine sunacağız. Yan tarafta ise kadınların göz nuru, el emeği eserlerini ve yöresel ürünlerini sergileyebilecekleri bir mekan oluşturacağız. Kervansarayımız koruma altında. Bugüne kadar iki kez restorasyon yapıldı. Bugüne kadar yıllık 10 bin kişi ziyaret ediyordu. Kervansarayın otantik görüntüsünü bozmadan, Osmanlı kültürünü yaşatarak ziyaretçi sayısını daha da artırmayı planlıyoruz. Amacımız, Frig Vadisi'nin güzellikleri ve Osmanlı kültürünü bir arada sunarak, beldemizdeki turizm potansiyelini tıpkı Ürgüp'teki gibi daha fazla öne çıkarabilmek."

"Ziyaretçi sayısını artırmayı istiyoruz"

Demirel, belde ve çevresinin turizm açısından gelişime açık bir bölge olduğuna dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Döğer'deki gerek Aslankaya, gerekse Emre Gölü ve peri bacalarımız tanıtıldığı takdirde Kapadokya'daki gibi yüksek ziyaretçi sayısına ulaşacağımızı tahmin ediyoruz. Keşfedilmemiş bakir bölgelerin, belediye olarak her türlü organizasyonla tanıtımını yapıp, ziyaretçi sayısını artırmayı ve buradaki insanların ekonomisine katkı sağlamak istiyoruz."

"Korunarak turizme kazandırılması önemli bir adımdır"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Tanır da kervansarayların Selçuklu ve Osmanlı döneminin konaklama tesisleri olduğunu anımsattı.

İhsaniye ilçesindeki Döğer Kervansarayı'nın da Anadolu'daki dikkati çeken eserlerden biri olduğunu vurgulayan Tanır, "İBu kervansarayın 1991 ile 1993 yıllarında Vakıflar Genel Müdürlüğümüz tarafından restorasyonu yapılmıştır. Korunarak turizme kazandırılması önemli bir adımdır" şeklinde konuştu.

İki bölüm halinde inşa edilen kervansarayın birinci bölümü "develik", ikinci bölümü ise insanların dinlenmesi için yapılan mekanlardan oluşuyor. Tek katlı olan ilk bölüm, moloz taştan duvarları ve taş kaplama çatısı ile dikkati çekiyor.

İki katlı ikinci bölümün zemin katında, dört fil ayağı üzerine tuğladan yapılmış kemer bulunuyor. Üst katta ise pencereli, ocaklı tonoz ve kubbeli odalar yer alıyor.

Son yıllarda yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiği tarihi Frig Vadisi yolu üzerinde bulunan, yılda yaklaşık 10 bin kişinin ziyaret ettiği kervansaray, günümüzde bazı etkinliklere ev sahipliği yapıyor.

Döğer Kervansarayı'nın, belediye tarafından gerçekleştirilecek restorasyonun ardından restoran ve kafe olarak turizme hizmet etmesi planlanıyor.

(AA)