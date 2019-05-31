575 uzman erbaş adayı için yemin töreni yapıldı

İzmir Yeni Foça Jandarma Komando Teröristle Mücadele Harekatı (TMH) Okul Komutanlığı'nda, Teröristle Mücadele Harekatı eğitimi gören 575 uzman erbaş adayı yemin etti.

Yeni Foça Jandarma Komando TMH Okul Komutanlığında düzenlenen tören, 28'inci dönem 575 uzman erbaş adayın ant içmesiyle başladı.

Törende konuşan okul komutanı Kurmay Albay İbrahim Aydın, eğitim gören askerlerin çok kısa sürede büyük mesafeler katettiğini söyledi.

İntibak eğitimlerini başarıyla tamamlayan askerlerin dimdik durduklarını ifade eden Aydın, "Bize bu güzel evlatları yetiştiren güzel aileler, onlarla ne kadar gurur duysanız azdır. Evlatlarınız alacakları eğitimlerle ülkesine, devletine, vatan millet sevgisiyle hizmet edecek." dedi.

Aydın, yemin eden uzman erbaş adaylarına ise "Komandolar, onurunuzu ve kahraman Türk milletine olan sadakatinizi her şeyin üstünde tutmayı unutmayın." ifadelerini kullandı.

Uzman erbaş adayları adına konuşan Fatih Güngör ise eğitime vatan, millet aşkıyla koşarak geldiklerini söyledi.

Önce vatana sonra ailelerine hayırlı bir evlat olmak istediklerini belirten Güngör, "Bizler Anadolu evlatları olarak sadece anne-babamızın değil bu vatanın evlatlarıyız. Bizlere verilen görevi en iyi şekilde yerine getireceğimize söz veriyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından komandolar tarafından tüfekli hareketler ve kuleden serbest iniş gösterileri gerçekleştirildi.

AİLELERLE BULUŞMA

Yemin töreninin ardından uzman erbaş adayları aileleriyle buluştu. Duygusal anların yaşandığı buluşmada adayların anneleri gözyaşlarına hakim olamadı.

Hem oğlu hem de yeğeninin yemin ettiğini dile getiren Şengül Şahin, "Çok gurur duyuyorum. Oğlumu çok özlemiştim. Allah onların yardımcısı olsun, ayaklarına taş değmesin." dedi.

CAMİİNİN TEMELİ ATILDI

Daha sonra okul yerleşkesinde inşa edilecek Güven Camii'nin temel atma töreni gerçekleşti.

Kurban kesimi ve dualarla temeli atılan caminin 2 bin metrekare alan üzerinde 420 metrekare inşaat alanına sahip olduğu belirtildi.

Yaklaşık bin 200 kişinin ibadetini yapabileceği camiinin Ağustos 2020'de bitirilmesinin planlandığı bildirildi.

Törene Foça Kaymakamı Ali Çetin ve Foça Jandarma Komando ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Semih Okyar da katıldı.

(AA)