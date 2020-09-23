54 ülke arasında birinci! İngilizlerin hayalinde Türkiye tatili var

Büyük Britanya’da, Türkiye tatiline ilgi sonbahar sezonunda da sürüyor. İngiliz Daily Express gazetesi, “Türkiye, seyahat koridoru listesindeki yeri sayesinde son haftalarda İngiliz turist akınına uğradı” diye yazdı. Diğer gazetelerde de, fiyat karşılaştırma sitesi ve online rezervasyon portalı Travel Supermarket’in verileri doğrultusunda, Türkiye’nin ekim ayında da Britanyalılar için dünyanın en popüler tatil destinasyonu olmaya devam edeceği vurgulandı.

BODRUM, FETHİYE, ANTALYA



Haberlerde, tatil paketi aramalarında karantinasız seyahat imkanı tanınan 54 ülke arasında Türkiye’nin ilk sırada olduğuna işaret edildi, “Travel Supermarket’e göre, yalnızca 8 Eylül ile 15 Eylül arasında, 11 Eylül - 31 Ekim tarihleri arasında çıkış yapan tatiller için tüm paket tatil fiyatı karşılaştırma aramalarının yüzde 30’u Türkiye içindi” ifadeleri kullanıldı. Britanyalıların Türkiye’de en çok tercih ettikleri tatil merkezleri ise Marmaris, Bodrum, Fethiye ve Antalya olarak sıralandı. Türkiye ilgisi İngiliz tur operatörü ve hava yolları firmalarının planlamalarında, faaliyetlerinde değişiklik yapmasına yol açtı. İngiltere’nin önde gelen hava yolu şirketleri 60 yeni uçuş eklediğini duyurdu. Sezonun kışa uzatıldığı açıklandı.

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Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Marmaris Temsil Kurulu üyesi Suat Esin şunları söyledi: “Bölgemiz, iklimi, doğal ve tarihi zenginlikleriyle yılın her dönemi tatil yapmaya müsait. Marmaris’te senenin 10-11’i ay denize girmek mümkün. Yıl sonuna kadar hatta kışın da misafirlerimizi ağırlayabiliriz.”